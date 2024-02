Massa y el retorno: cómo es su libro “Por sí o por no”, la frase que le decía a Milei

Sergio Massa, el exministro de economía no solo se reúne con intendentes y legisladores del Frente Renovador sino que sigue avanzando con su libro donde aseguran que está escribiendo sobre su gestión en Economía y la campaña presidencial.

La obra se terminará de cerrar la semana que viene y estará disponible en marzo. Massa escribió buena parte y se complementará con algunos detalles que surgieron de entrevistas a Malena Galmarini y Juan Manuel Olmos, entre otros.

En Planeta, la editorial con la que firmó contrato a fines de diciembre, insisten con que se llame “Por sí o por no”, una de las principales muletillas del político en el debate presidencial con Milei. Podría ser, pero a Massa no le cierra del todo, asegura que le falta una vuelta de tuerca mientras piensa alternativas.

“Más que nada contará el día a día, todos los detalles de la gestión, las discusiones en la coalición del Gobierno y también algunas anécdotas de los empresarios que pregonan la libertad pero piden prebendas al Estado”, detalló él mismo en un video que subió Planeta a Instagram.

Según sus allegados, los empresarios a los que se refiere tienen que ver con el sector petrolero y el del transporte, dos rubros que, está convencido, mellaron el final de su gestión con un lockout patronal por las tarifas en el caso de los colectivos y la discusión sobre el faltante de nafta. No son pocos los que creen que esos días de desabastecimiento e incertidumbre terminaron signando su suerte en la urnas.

Después, promete mucho detalle de las discusiones con el FMI. Massa chatea aún con algunos de los burócratas con los que negoció, pero no habla de cuestiones que tienen que ver con el acuerdo y las negociaciones en marcha con los funcionarios de Milei. Saludos, alguna chicana y no mucho más. Gita Gopinath, la segunda del organismo, llegó ayer al país y hoy se reúne con Milei, no tenía en su agenda, al menos hasta anoche, reunirse con su ex contraparte.

Otro de los temas del texto que publicará Planeta tiene que ver con el cierre de su candidatura presidencial y cómo fueron los vertiginosos días previos al cierre. Asegura que no hablará en el texto ni de Milei ni del arranque de su gobierno, aunque sobre el final tiene pensado reflexionar sobre lo que considera la verdadera discusión de fondo que tiene que encarar la política argentina: si hay o no consensos para dar los debates que el país necesita.

Con información de Infobae