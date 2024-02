Massa retoma la actividad política: buscará enviar un mensaje de «fortaleza» a Unión por la Patria

El excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, reaparecerá públicamente este sábado en un encuentro con 20 intendentes del Frente Renovador (FR). El exfuncionario evaluará el impacto del ajuste de Javier Milei en la clase media y enviará un mensaje de fortaleza al interior del espacio opositor.

Fuentes del partido revelaron que la reunión tiene como objetivo realizar un «diagnóstico» general de la situación del país y evaluar el “impacto” en los sectores medios de las políticas que está aplicando el presidente.

La actividad, que además contará con la presencia de legisladores nacionales y provinciales del espacio, tendrá lugar en la localidad bonaerense de Roque Pérez y se enfocará en temas vinculados a educación, economía y seguridad.

El encuentro comenzará al mediodía y se realizará a puertas cerradas. Más tarde, referentes del espacio serán los encargados de comunicar las conclusiones.

Desde la asunción de Milei, Massa adoptó la postura de no hacer declaraciones públicas, pero realizó reuniones privadas reducidas o personales con referentes de su espacio.

La última aparición pública de Massa fue en los primeros días de enero en la sede del Sindicato del Seguro, cuando se reunió con la cúpula de la CGT en la previa de la primera medida de fuerza contra el gobierno de Milei.

En tanto, otra de las cuestiones que formarán parte de la reunión será el conflicto que se dio este martes en la legislatura bonaerense, cuando, por diferencias entre el gobernador Axel Kicillof e intendentes vinculados al FR, los diputados provinciales que responden al tigrense no bajaron a sesionar.

“En diciembre, los 20 intendentes nuestros le habían pedido a Axel (Kicillof) una reunión para poder hablar algunos temas de gestión y él no los atendió. Entonces, consideraron que hasta que no haya novedades para tratar estos temas con el gobernador, los legisladores no van a bajar”, aseguraron fuentes del massismo.

El entredicho entre los jefes comunales que responden a Massa y el gobernador bonaerense tuvo que ver con reclamos vinculados al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y temas de seguridad y educación.

Máximo Kirchner también encabezará un acto partidario este sábado

Por su parte, este sábado el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, encabezará una convocatoria en la localidad de Cañuelas junto a la intendenta del distrito, Marisa Fassi. El diputado nacional busca consensuar posturas en la Legislatura provincial y en la interna partidaria que se profundizó en las últimas semanas.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, continúa postulando la necesidad de una modificación en la presidencia partidaria y contaría con el respaldo de Juan Zabaleta, ex intendente de Hurlingham que perdió la interna municipal contra el candidato de La Cámpora, Damián Selci.

Por su parte, el alejamiento del Instituto Patria por parte del jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, añadió resistencias a la conducción camporista. La trayectoria de Ferraresi suma mayor gravitancia por sus vínculos con intendentes como Mario Secco (Ensenada) y Pablo Zurro (Pehuajó).