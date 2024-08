Massaccesi asumió en Capital Humano, un político que llega con una tarea delimitada

Leandro Massaccesi, flamante jefe de Gabinete del ministerio de Capital Humano, es el primer rionegrino en el núcleo del gobierno de Javier Milei.

Su ascenso no garantiza -por ahora- una vía institucional y política para sus comprovincianos.

Su misión está claramente definida. «Será la gestión y la coordinación ministerial”. Ese fue el cometido indicado al exconcejal de Viedma por parte de la jefa de la cartera, Sandra Pettovello. El mensaje arrastra límites claros: las maniobras polítican seguirán en los canales actuales.

Esa delimitación es una novedad para el hijo del exgobernador Horario Massaccesi, que construyó su ascenso en el trato político, con origen en el radicalismo y punto de partida en una concejalía en Viedma en el 2015.

Massaccesi junior no concluyó ese mandato porque, dos meses antes, se integró el gabinete local del peronista Mario Francioni, quien completó el mandato del intendente radical José Luis Foulkes. Para esa incorporación se combinaron lazos con el entonces senador Miguel Pichetto y con JSRN, que ya había ganado la elección y, en diciembre, Pedro Pesatti asumiría el gobierno de la Capital provincial.

Por esos días, el concejal siempre trabajó su postulación para la Jefatura viedmense, pero eso no ocurrió en el 2019. Su última exposición en Viedma ocurrió en el inicio del 2020 cuando se lo señaló con un cargo en la gestión de Pesatti para conducir el consorcio de tratamiento de residuos (Girsu). Fue, al final, un compromiso incumplido. Así, con Pichetto, Massaccesi recayó en la Sindicatura (Sigen) y aportó en el armado de Encuentro Republicano Federal.

Aún esa tendencia política, los libertarios encuadran sus funciones en tareas “exclusivas de la gestión”. “Se sabe que sus antecesores fallaron cuando hicieron política”, agregó.

“En este espacio, las funciones están definidas y se respetan”, sumó otro actor de LLA.

En su recorrida, los intendentes radicales se reunieron con el diputado Miguel Pichetto, pero no lograron juntarse con el flamante jefe de Gabinete de Capital Humano. Foto: Gentileza.

El decreto se publicó este lunes aunque la designación se formalizó el pasado 5 de agosto, es decir, está en su nuevo despacho desde la semana pasada.

Enseguida se advirtió su apego a la restricción operativa fijada, pues no atendió a los intendentes radicales que recorrían despachos nacionales en Capital Federal. La delegación comunal– Yamile Direne, de Valcheta, Hugo Mansilla, de Darwin, Lucas González, de Chichinales; Diego Agüero, de Belisle, y Miguel Evans, de Guardia Mitre- no lograron juntarse y, aún las explicaciones, algunos -viejos conocidos- no ocultaron su inicial fastidio.

Para adentro, el flamante jefe de Gabinete sí despliega su práctica política y consolida su posición, afirmando su diálogo con la diputada Lorena Villaverde y, la semana pasada, recibió al referente Damián Torres.

Su llegada a la cartera de Pettovello se explica con varias versiones. La dirigencia libertaria repite que la raíz de esa incorporación está en el conocimiento directo con la ministra y su equipo, a partir de colaboraciones del viedmense. El mundo de LLA niega toda intromisión ajena y, en especial, se corresponde a viejos políticos. Pero se vincula a parte del ascenso al exdirigente radical Enrique Coty Nosiglia (si es cierto de la relación del exconcejal con su hijo Juan Nosiglia).

En cambio, otro padrinazgo señalado, el de Pichetto, efectivamente no tuvo relación con el nombramiento.