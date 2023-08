Milei anunció que cerraría el Conicet y esto le respondieron los científicos

En una declaración contundente, Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza que recientemente ganó las elecciones PASO 2023, ratificó su compromiso de llevar a cabo un conjunto de medidas que incluye la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, simultáneamente, la privatización del Conicet, la institución científica más destacada de Argentina, fundada en 1958. Los becarios salieron a cruzarlo rápidamente.

Desde el enfoque que forma parte del programa de gobierno, Milei destacó cómo manejaría el área de Ciencia y Tecnología. El economista liberal afirmó que estas responsabilidades deberían ser asumidas por el sector privado, declarando: «Que se ganen la plata sirviendo al prójimo como lo hace la gente de bien».

Desde ATE CONICET repudiamos los dichos del candidato a presidente, Milei.

La ciencia y la tecnología que producimos cotidianamente en #CONICET constituyen soberanía para nuestro pueblo y aportan al desarrollo, a la resolución de problemas y a la cultura (1) pic.twitter.com/KCqPAViazZ — ATE CONICET Capital (@ATEConicetCABA) August 16, 2023

Estos comentarios generaron reacciones inmediatas por parte de los trabajadores de Conicet. A través de la cuenta oficial de ATE CONICET en X -exTwitter-, expresaron su repudio a los dichos de Milei. Enfatizaron que «la ciencia y tecnología producidas en la institución son vitales para la soberanía del país y contribuyen al desarrollo y la resolución de problemas en la sociedad».

Milei acaba de confirmar en LN+ que cerraría el CONICET de ser presidente. Recomiendo circular el video entre investigadores y becarios. 🤷‍♂️ https://t.co/HZQT3Lcsif pic.twitter.com/V026npxUdj — Rodrigo Quiroga 🔬 (@rquiroga777) August 16, 2023

Ana María Franchi, titular del CONICET, también respondió a los comentarios de Milei, destacando que la ciencia pública tiene un «impacto significativo en la sociedad». Franchi destacó ejemplos de productos desarrollados durante la pandemia que se vendieron al exterior y generaron divisas.

«Me genera bronca y preocupación, no solo por nuestro trabajo sino por el impacto de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas como país, como un país que queremos que sea soberano y que nos incluya a todos”, indicó Franchi en una entrevista televisiva y agregó: «Los grandes desarrollos tecnológicos no los hicieron las empresas privadas, ellos escalan los escalan como todos los que hicieron el Conicet, por ejemplo, en la pandemia».

Fortunato Mallimaci, Investigador Superior CONICET y Profesor Emérito de la UBA, también condenó la propuesta de Milei y la interpretó como un «intento de ampliar el control tecnológico de grandes grupos económicos y financieros«, destacando la importancia de la investigación crítica y solidaria para el desarrollo de la sociedad y la Argentina.

A medida que las posturas del líder libertario se intensifican en torno a la eliminación propuesta del Conicet y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, amplios sectores de la sociedad y expertos continúan debatiendo sobre las implicaciones de estas medidas en el futuro de la investigación y el desarrollo científico en Argentina.

Plan «motosierra» y ocho Ministerios que quedarían con vida en un gobierno de Milei: ¿Cuáles son?

Javier Milei ya manifestó que solo existirían ocho ministerios durante su gobierno, considerando que «el Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos». Es en ese marco que prometió que su «primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado», prometiendo la eliminación de todos los ministerios con excepción de siete, al mismo tiempo que se creará uno más:

Ministerio de Economía.

Ministerio de Justicia.

Ministerio del Interior.

Ministerio de Seguridad.

Ministerio de Defensa.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Infraestructura.

Se creará el Ministerio de Capital Humano.

En esa misma línea, y considerando que «se utilizan como refugio de ñoquis de la política«, anunció que avanzarán con el cierre o la privatización de «todas las empresas públicas» y enumeró especialmente aquellas con fines periodísticos y culturales: Télam, TV Pública, INCAA e INADI.

Con respecto a la posibilidad de despidos de empleados públicos en caso de concretarse estas medidas, apuntó que «no vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado», sino que serán reasignados, aunque sí avanzará en la destitución de «todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023».

Según la explicación del actual diputado nacional, dentro del Ministerio de Capital Humano confluirían las competencias de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación. «Para atacar de manera conjunta el problema del desarrollo adecuado de los argentinos en situaciones precarias», precisó.

En ese sentido, consideró que «los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios. Los victimarios son los políticos. Por lo tanto no vamos a tomar ninguna decisión que le traslade el costo del ajuste que hay que hacer a las víctimas del sistema».

«Eliminar la asistencia social es un crimen», calificó pero agregó que «debemos ir en el largo plazo a sistemas privados de salud y educación y debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa. Pero eso no puede ocurrir hasta que la Argentina sea un país próspero».