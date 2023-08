Tras la devaluación, la ausencia de precios alteró todo el comercio de Neuquén y Río Negro

Sin precios de referencia o con falta de abastecimiento de las distribuidoras y fábricas, los comerciantes de la región se debatían ayer entre esperar las nuevas listas con subas y postergar ventas, o aplicar aumentos “a ojo” y seguir con las puertas abiertas. El sorpresivo resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) , sumado a la devaluación del 20% realizada por el Gobierno nacional el lunes siguiente, colmaron de incertidumbre al mercado local.

Materiales de construcción, repuestos automotores y automóviles Okm, electrónicos, elementos de oficina y librería, medicamentos, o incluso alimentos básicos como carne o huevos, todos estaban a la expectativa de nuevas listas de precios por parte de sus proveedores.

El comercio neuquino atraviesa desde el inicio de la semana momentos “desesperados” porque se desarrolla la actividad en un clima de desconcierto y duda, porque muchos quieren vender y no tienen demanda, otros quieren comprar pero no hay productos. Las ventas de productos para la construcción se encontraban suspendidas prácticamente y la de vehículos se postergó.

“El rubro que preguntes tiene problemas, las ventas están suspendidas”, resumió el presidente de la cámara Acipan, Daniel González. “Estamos viviendo momentos desesperantes porque no hay precios, hay muchos que no quieren vender, nos quedamos sin insumos, sin repuestos, sin posibilidades, el que no tenía estoqueada buena cantidad de mercadería hoy se encuentra que no puede reponer y no sabe a qué precio puede vender”, dijo.

Al preguntarle si las ventas estaban suspendidas dijo que “si, en muchos casos. Si alguien va a una pinturería no te quieren vender, va a una casa de repuestos y no te quieren vender, todo está en problemas porque no hay precio”.

A su juicio la situación “no se va a extender mucho” y que, cuando la situación se regularice lo harán con aumentos entre el 22 y el 25% en función del precio del dólar oficial aunque aclaró que es una suposición personal para las próximas 48 horas.

En declaraciones a radio Mitre, González dudó de un desabastecimiento prolongado, en función de que la dinámica de la producción no se ha detenido, es decir que no hay inexistencia de mercadería.

Devaluación y precios en Neuquén y Río Negro: automotores, muy afectados

“La fábrica cerró la facturación y no tenemos lista de precios”. “Tenemos autos para vender pero no tenemos valores”.

Las frases fueron recurrentes en las concesionarias a partir del nuevo salto del dólar oficial que alcanzó los 350 pesos. “Esto lo vemos desde la semana pasada, antes de las elecciones. Con la corrida del dólar, el martes se frenó la lista de precios. Directamente se la sacó de circulación”, señaló Javier Da Cruz, gerente de Sahiora Bariloche.

Martín Carraro, gerente de la concesionaria Fiorasi y Corradi, advirtió que están a la espera de la lista de precios para habilitar la venta nuevamente. Lleva 20 años en el rubro y asegura haber atravesado la misma situación de incertidumbre en muchas ocasiones. “Con cada corrida del dólar fuerte, siempre pasó lo mismo. Estamos acostumbrados. Se resuelve de un día para el otro. Hay que ver cómo abre el mercado hoy. Lo cierto es que tampoco tenemos consultas: se planchó. Pero siempre que hay variaciones en el dólar, la gente espera que se estabilice”, reconoció Carraro.

Según informó una fuente de una importante concesionaria en Roca, en los últimos veinte días las listas de precios de los vehículos que se comercializan en la región tuvieron que acomodarse en tres oportunidades, con incrementos que superaron en muchos casos el 35% por unidad.

Para tener una idea de la magnitud del impacto de ese incremento de precios vale un ejemplo sencillo. Si a mediados de Julio pasado un vehículo de los más económicos que se consiguen en la región valía 7 millones de pesos, con el último aumento que se cocina por estas horas pasaría a costar casi 9,5 millones de pesos.

Con ese valor surge un nuevo problema para fábricas y concesionarios porque esas unidades ya estarían alcanzadas por el denominado impuesto al lujo, que incrementaría el valor del vehículo un nuevo porcentaje (20% según la primera escala del impuesto) que ya lo tornaría inalcanzable para los potenciales clientes.

Las concesionarias de autos usados registran más movimiento, pero las de autos cero kilómetros tienen muy poco productos disponibles. El primer incremento de precios de vehículos fue a finales de Julio, cuando el gobierno aplicó el impuesto PAIS del 7,5% para la compra de dólares para la importación de bienes, entre ellos los componentes que se utilizan para el armado de vehículos en Argentina. Luego, a principios de agosto fue el turno del ajuste de valores por inflación, donde los autos y pick ups tuvieron aumentos del 8 al 10%, y finalmente entre un 20 y un 22% lo aporta la devaluación implementada este lunes luego de las PASO.

Las nuevas listas de precios se están confeccionando y terminarían de llegar en estos días a los concesionarios regionales, pero aún así reina la incertidumbre sobre cómo seguirá el escenario.

Devaluación y precios en Neuquén y Río Negro: la construcción

En los corralones, los materiales de la construcción sufrieron incrementos del 25% en horas. En el corralón Casa Palm de Bariloche, advierten que los proveedores ya están enviado nuevas listas de precios. “La mayoría -que está dolarizado- aumentó un 25%. Eso es lo que estamos volcando a nuestra lista. En ningún momento, se restringió la venta”, indicó Leandro Acevedo, jefe de Ventas de Casa Palm. “Ningún encuestador imaginaba esto. Nosotros menos -agregó-. Hoy no tenemos un horizonte. Pero no vamos a cerrar las puertas. Esperemos que haya pasado lo peor y el aumento quede acá”.

En las farmacias de la región también hay un clima de desconcierto absoluto por los valores de los medicamentos.