Milei pidió disculpas y se sometió a estudios psicológicos por increpar a una periodista en 2018

En un capítulo que contrasta su actualidad política tras las PASO 2023, Javier Milei, debió pedir disculpas y someterse a un análisis psicológico luego de una agresión verbal hacia una periodista en 2018. Este incidente sucedió en Salta y, recientemente, se viralizó en las redes sociales. Qué dijo el informe y qué indicios tiene su historia personal en cuanto a su capacidad de manejar situaciones críticas.

El episodio tuvo lugar en Metán, Salta, durante una conferencia en la que Milei protagonizó un enfrentamiento verbal con la periodista Teresita Frías. La pregunta de la periodista sobre el keynesianismo desencadenó una serie de respuestas y comentarios ofensivos por parte del economista, quien la tildó de «burra» y la desacreditó frente a la audiencia.

Una periodista le hizo una pregunta y Milei la cruzó. Mal. Y terminó casi a las piñas con el público. El economista había terminado de exponer y durante la sesión de preguntas, una periodista de InfoSalta, Teresita Frías, le consultó por qué el keynesianismo había dado frutos en Estados Unidos desde el «New Deal», pero no así en la Argentina.

Luego de esa pregunta, Milei refutó con otra pregunta. «¿Vos sabés entre qué años fue la Gran Depresión?», la chicaneó desde la tarima y le indicó que había sido entre 1929 y 1933, mientras que la «mierda» de la teoría de Keynes, como la definió, se había publicado en 1936.

La respuesta de Milei pudo concluir ahí, pero siguió: «Lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequearlas. Hablaste de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo«, le reprochó, para luego destratarla, con sorna, repetidas veces, delante de unas 40 personas. «Sos una burra y hablás de cosas que no sabés», fue una de las frases.

En los días que siguieron, Frías lamentó la reacción del economista. «Mi trabajo no era ‘hacerle el caldo gordo’ a Milei ni molestarlo. Fui a preguntarle. Si estaba mal mi pregunta, que es algo que puede pasar, creo que tendría que haber sido un poco más gentil y decoroso«, explicó. «Si él está acostumbrado a tratar así a la gente, allá él. Para mí lo primero es el respeto».

Cómo intervino la Justicia de Salta tras la reacción de Milei contra la periodista en Metán: qué resolvió

La reacción de Milei generó repercusión en los medios y en la comunidad local. Las autoridades judiciales intervinieron y se le ordenó someterse a una evaluación psicológica debido a los «indicadores de riesgo» que mostró en su comportamiento.

Además, se le prohibió dar charlas o conferencias en la ciudad de San José de Metán y se le ordenó abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica contra la periodista.

El economista, inicialmente desafiante, cambió su postura en medio del proceso judicial y pidió disculpas por sus comentarios ofensivos. En su análisis psicológico preliminar, se destacó que sus reacciones parecían ser esporádicas y aisladas, sin indicar una tendencia continua de comportamiento agresivo.

Aunque este incidente quedó en el pasado, el resurgimiento del hecho en un momento de éxito electoral planteó interrogantes. Si bien, en un momento esa localidad lo catalogó como «persona no grata», los resultados de las elecciones contrariaron esa situación.

Allí, el libertario obtuvo el 49,2%, seguido por la abstención, lejos de sus contendientes y lejos del expediente judicial que le abrieron por violencia de género.

Con información de La Nación