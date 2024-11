Diana Mondino rompió el silencio y se despidió del Gobierno con una carta abierta a Javier Milei

Diana Mondino rompió el silencio 24 horas después de confirmarse su salida del Gobierno dispuesta por el presidente Javier Milei. La excanciller apareció en su cuenta de la red social X y en una extensa carta abierta, se despidió del mandatario.

«Ha sido un gran honor trabajar estos meses con Ud. y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina. Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara, sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como Ministro», publicó esta tarde en su cuenta de la red X la ex titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Diana Mondino fue desplazada el miércoles de su cargo después de que la representación argentina, junto a otros 187 países, votara en la asamblea de la ONU contra el embargo de los Estados Unidos. «Al Presidente lo enojó mucho votar en una posición en contra de EE.UU. e Israel», explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

De manera inmediata, el Gobierno puso en reemplazo de Mondino a Gerardo Werthein, quién hasta el momento estaba en la embajada argentina en Washington. «El nuevo canciller expresa sin espacios a dudas el nuevo alineamiento internacional fijado por el presidente Milei», se dijo en la Casa Rosada.

La Oficina del Presidente en el comunicado en el que informó la renuncia de Mondino, remarcó los principios que debe seguir la Cancillería: «Nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetuan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales». También se anunció que por decisión del presidente se «iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad».

«Estamos estudiando cómo fue el proceso interno en Cancillería que derivó en este voto«, dijeron en el Gobierno. Lo cierto es que los representantes argentinos solo cumplieron con la tradición de la cancillería argentina que viene trascendiendo los gobiernos y que en los distintos estamentos de las Naciones Unidas condena las sanciones económicas a Cuba.

En su mensaje en las redes, Mondino no aludió a las razones de su salida, ni sugiró al menos si estaba al tanto del voto argentino pro Cuba en la ONU. «Es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder. Sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas. Sólo puedo decir que hay muchísimo trabajo por delante y le acompañaré desde el lugar que sea. Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos«, expresó la excanciller.

Repercusiones a la salida de Mondino: una baja más en el Gobierno

Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la salida de Mondino y fue contundente al decir: «Lo que dice el Presidente, se hace». Tras esto le agradeció por «estos casi 11 meses de gestión», a la vez que le deseó «lo mejor para su futuro».

Elisa Carrió se pronunció contra las formas del desplazamiento de Mondino y sobre las instrucciones del Ejecutivo de auditar la ideología de los integrantes del cuerpo diplomático. «Hubo destrato con la ex canciller y hubo macartismo con la cancillería. Esto es vulgaridad plena e ignorancia supina», denunció la dirigente de la Coalición Cívica en su cuenta de X.

En casi un año de gestión libertaria, el Gabinete de Milei sufrió varios sacudones. El más emblemático fue el despido ocurrido a fines de mayo del propio jefe de Gabinete, Nicolás Posse, integrante del círculo íntimo presidencial, junto a Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. La salida de Mondino es la tercera en el segmento ministerios.

A fines de septiembre se fue de Salud, Mario Russo, quién invocó razones personales, pero el presidente fue quien decidió su salida. El primero en ser despedido fue Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, acusado por Milei de filtrar información del gabinete.

Al asumir la presidencia, Javier Milei redujo la cantidad de ministerios, que pasaron a tener rango de «Secretaría de Estado».

Entre los altos funcionarios que dejaron el gobierno, la mayoría por decisión de Milei, están: Rodríguez Chirillo (Energía), Vilella (Agricultura), Cosentino (Innovación), Sívori (AFI-Inteligencia), Keczeli (Capital Humano), De la Torre (Niñez), Lepoldo Sahores (Relaciones Exteriores, segundo de Mondino), Pitrau (Trabajo), Yasin (Trabajo), Papandrea (AYSA), Doncel Jones (Enarsa); Royón (Minería), Ludovico (Aduanas), Guibert (Transformación del Estado). En febrero renunció el cordobés Osvaldo Giordano a la dirección de la ANSES. Entre ministros, Secretarios de Estados, subsecretarios y titulares de organismos, suman más de 60 las salidas del gobierno de altos funcionarios.

Corresponsalía Buenos Aires.