Nadia Márquez admitió que usaba la Casa de las Leyes porque no tiene oficina en Neuquén: qué dijo

El exlegislador Mariano Mansilla denunció a Nadia Márquez, diputada nacional de La Libertad Avanza por supuestas actividades partidarias y religiosas en Casa de las Leyes. Márquez habló al respecto y aseguró que «Mariano es un mentiroso». Sin embargo, admitió utilizar las instalaciones. ¿Qué dijo?

Sobre la denuncia, Márquez dijo «todo es totalmente mentira y Mansilla es un mentiroso. Miente en todo, así funciona la política tradicional».

Y agregó «estoy tranquila y en paz, fui a atender gente (a Casa de las Leyes) porque los diputados nacionales no tienen oficinas acá. Me han prestado un espacio para atender gente, vecinos, concejales. Nunca negué que tenía un espacio, lo que no es es un bunker político. Nadie puede decir que había carteles de La Libertad Avanza», en diálogo con La Red.

«El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano», dijo Márquez sobre las acusaciones de Mariano Mansilla

La denuncia, presentada por Mariano Mansilla, se centra en la «utilización de oficinas de la Casa de las Leyes para actividades partidarias de la diputada Nadia Márquez y actividades religiosas».

En este sentido, la diputada nacional de La Libertad Avanza dijo:

«El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano y es correcto hacerlo tanto de forma pública como de forma privada. Pero realmente este hombre (Mariano Mansilla) o es estúpido y le falla o es un corrupto sin escrúpulos. Debería él decir porque en horario de trabajo como coordinador municipal no lo encuentran en la oficina».

Y agregó: «No tiene nada de inmoral ni ilícito, esto es un circo porque están tan sucios y tan manchados que una mancha más no les hace nada. Hay injusticias en el cielo y en la tierra también«.