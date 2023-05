«Nos tenemos que sentir orgullosos de ser muy eficientes y serios para gobernar», dijo Rioseco

Rioseco presentó a la lista de Todos por Cutral Co y las colectoras (Fotos: gentileza)

El candidato a intendente de Todos por Cutral Co, Ramón Rioseco convocó a los militantes a continuar trabajando para que el crecimiento de la ciudad no se detenga. Agradeció a las listas colectoras por «la confianza y el compromiso» y presentó quiénes lo respaldarán para pelear por la intendencia el próximo 23 de julio.

En un colmado salón, Rioseco presentó a quienes lo acompañarán en la lista de Todos por Cutral Co y las colectoras. En su discurso subrayó la necesidad de seguir creciendo «para que la ciudad no se detenga» y repasó cómo estaba Cutral Co hace 26 años cuando la alianza llegó a la intendencia.

Les pidió a los militantes trabajar «fuertemente dialogando con cada vecino y vecina para comentarles cómo hemos venido creciendo y el futuro que como ciudad nos espera». Detalló que es una ciudad donde no hay tomas, pero que es necesario continuar con el plan de infraestructura para que los habitantes tengan todos los servicios.

La presentación fue en el salón Arnoldo Janssen de Cutral Co

Rioseco tendrá como compañero de fórmula a Jesús San Martín -el actual presidente del Concejo Deliberante- junto a Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Maximiliano Ezequiel Navarrete, Elida Noemí González, Hugo Omar Deisner, María Alejandra Contreras, Miguel Ángel Silka y Alicia Villar.

También irán por Libres del Sur, el escultor Aldo Beroisa; por el Frente Social Comunitario, Juan Pablo Marifil, por UP, Plinio Rubilar; por el MID, Fabián Godoy; y por Kolina Natalia Estrada.