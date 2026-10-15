Nueva concejal en Bariloche: tras la renuncia de Costa Brutten, asumió Norma Aguirre

En una sesión extraordinaria en el edificio municipal Polivalente, el Concejo Deliberante de Bariloche aprobó la renuncia de Leandro Costa Brutten, quien había anunciado la semana pasada que dejaría su banca. En su lugar asumió este jueves Norma Noemí Aguirre, quien seguía en orden según la lista que el partido presentó en las últimas elecciones municipales.

Se trata del tercer cambio en el cuerpo deliberante durante esta gestión, luego de dos movimientos del bloque Juntos Somos Rio Negro. Tras la lectura del documento por parte de integrantes de la junta municipal electoral y la jura ante la constitución provincial y la carta orgánica municipal, Walter Cortés, el intendente de la ciudad, felicitó a la nueva concejal.

Norma Aguirre presidirá el bloque Incluyendo Bariloche y se sumará a las comisiones que integraba su antecesor, además de la presidencia de la comisión de Desarrollo, Deportes y Cultura. Durante la sesión, la edil aseguró la «continuidad de los proyectos que se vienen llevando adelante por la diversidad y la justicia social», y recordó que Costa Brutten «sigue presente en cada una de las ordenanzas que están pendientes de aprobar».

Norma Aguirre jura como concejal, tras la renuncia de Leandro Costa Brutten. Foto: Gentileza.

Entre los proyectos presentados por el bloque, Aguirre destacó la propuesta de construcción de un natatorio público en el barrio de El Frutillar, que fue iniciativa suya. «Es muy importante que los niños de los barrios del alto y las escuelas públicas tengan la posibilidad de nadar», explicó la concejal a Diario RÍO NEGRO, y remarcó: «en una ciudad lacustre, los chicos van al lago y tienen que saber nadar»

Respecto del debate por el proyecto de ordenanza que establece el aumento del módulo fiscal, un tema que generó tensiones entre el oficialismo y los bloques de la oposición en las últimas sesiones, Aguirre señaló: «voy a dar continuidad al lineamiento ideologico» de su bloque y aclaró que se encuentra «estudiando el proyecto».

Sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Bariloche para la asunción de Norma Aguirre. Foto: Gentileza.

Durante la sesión extraordinaria, los diez ediles se despidieron de Costa Brutten, remarcando su «compromiso y profesionalismo político». Su compañera de bloque, Julieta Wallace, destacó el «respeto y compañerismo, y el trabajo que hizo sentado en esta banca». En la carta de su renuncia, Costa Brutten asumió su responsabilidad en un episodio de violencia de género hacia su exesposa, lo que motivó al edil a dejar su cargo.

Ante el comentario del libertario Facundo Villalba respecto de los movimientos en el cuerpo legislativo de la ciudad durante el último año, Gerardo del Río, del bloque PUL y presidente del Concejo, señaló que «la salida de un concejal genera sensaciones amargas» y aclaró que «cada vez que se dio una renuncia ha sido bien fundamentada».

De Quilmes a Bariloche

Norma Noemí Aguirre es docente jubilada y vecina del barrio El Frutillar. Oriunda del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, vive en Bariloche desde el 1990. Actualmente, su trabajo se concentraba en el ámbito cultural, en el centro cultural 34 hectáreas y La Patriada. Fue docente en la escuela primaria 154 y en el CET 28.

Norma Aguirre junto a Walter Cortés, Gerardo del Río y Estanislao Cazaux. Foto: Gentileza.

«Soy una militante política, social y sindical. Ya a los 16 años recorría las villas de Quilmes y Avellaneda», señaló Aguirre, y aseguró la «cercanía con los reclamos y las organizaciones populares de la ciudad».

Entre los temas de interés, la nueva concejal mencionó la problemática del vertedero municipal y la cuestión habitacional en los barrios del Alto de la ciudad.