Costa Brutten formalizó su renuncia y habilita el tercer cambio en el Concejo de Bariloche

Con la formalización de la renuncia indeclinable del concejal del partido Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten, a su banca en el Concejo Deliberante de Bariloche, se habilita el tercer cambio de ediles en esta gestión, tras dos movimientos anteriores en el bloque Juntos Somos Río Negro.

Costa Brutten presentó su renuncia al Concejo esta mañana a primera hora, según confirmaron desde el Deliberante. El presidente del cuerpo, Gerardo Del Río, convocó a los concejales a una reunión cerrada para analizar cómo continuará el proceso y la situación institucional desatada tras la carta pública de ayer del peronista que asumió su responsabilidad en un episodio de violencia de género hacia su exesposa.

En la lista de Incluyendo Bariloche del 2023, con la que llegó Costa Brutten, quien ejerció la presidencia del bloque hasta ayer, siguen como candidatos Norma Noemí Aguirre y en cuarto orden Luciano Celsi, asesor actual del bloque.

En los corrimientos anteriores no se exigió la cuestión de género en los reemplazos de las bancas, por lo que se entiende que el cargo deberá ser ofrecido a la primera candidata que continuaba en la boleta inmediatamente después de Costa Brutten y en caso de rechazo, seguirá con el siguiente postulante.

Tercer concejal que renuncia en Bariloche

La renuncia de Costa Brutten es la tercera en la gestión del Concejo actual. En abril del 2024 presentó su renuncia por motivos personales Silvio Barriga, quien integraba el bloque JSRN; y en enero de 2026 dimitió Natalia Almonacid, del mismo bloque, por asumir en un cargo provincial como secretaria de Gobierno.

El reemplazo de Barriga fue lineal y asumió en su banca la candidata de JSRN que continuaba en la lista, Laura Totonelli. En el caso de Almonacid, la sucesión fue más traumática para el partido provincial porque la candidata que debía asumir no aceptó el cargo y continuó con el dirigente Lucas Pérez, que ya se había alejado del espacio político, quien finalmente asumió como concejal y conformó un bloque unipersonal.

Ahora se deberá esperar que los concejales den curso a la renuncia de Costa Brutten y se activé el procedimiento de reemplazo, para que el próximo edil asuma en una sesión.