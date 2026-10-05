Walter Cortés: «el Concejo no le aporta ninguna ayuda al pueblo»

Durante un acto de entrega de escrituras del Instituto municipal de Tierras y Viviendas, el intendente de Bariloche dio declaraciones sobre el debate en el Concejo Deliberante en torno al aumento del módulo fiscal y el pedido de auditoría externa por parte de la oposición. La sesión extraordinaria y la conferencia convocada en la previa, fueron atravesadas por un clima de tensión y cruces entre las personas asistentes y los ediles.

«Cuando llegué -al municipio- quise pedir una auditoría general y me la negaron, es una contradicción», señaló el intendente Walter Cortés, en relación al proyecto de la oposición, que fue rechazado en la sesión extraordinaria del miércoles pasado. Sobre el aumento del módulo fiscal, en cambio, señaló que «se verá en el futuro» y aseguró que no le dará más lugar al tema: «vamos a seguir en las obras que es lo que nos interesa», declaró.

A menos de un mes de las elecciones de los constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica de la ciudad, el jefe comunal consideró que «hay que bajar a siete los concejales», ya que «no le han aportado ninguna ayuda al pueblo». «Con esa plata podríamos hacer alrededor de 200 cuadras de pavimiento», afirmó Cortés.

Walter Cortés junto a Sánchez, en campaña por las próximas elecciones – Foto: Chino Leiva.

En relación al aumento del módulo fiscal, Gerardo del Río, presidente del recinto, afirmó que «el módulo tendría que estar alrededor de los 600 pesos. Ni siquiera estamos llevando la actualización a lo que correspondería».

En la previa del acto de entrega de escrituras, el edil del bloque oficialista llamó a que los concejales de la oposición «dejen el egoísmo partidario», y relacionó el aumento del módulo fiscal con las inversiones del ejecutivo: «al no aprobarse la fiscal y tarifaria no tenemos cómo nutrir el presupuesto», aseguró.

Elecciones en Bariloche

Durante el acto, el intendente de Bariloche también habló de las próximas elecciones, donde los habitantes de la ciudad elegirán a los convencionales constituyentes que actualizarán la Carta Orgánica, y llamó a votar la lista encabezada por Yanina Sánchez, actual asesora letrada del Municipio.

Walter Cortés junto a Sánchez, en campaña por las próximas elecciones – Foto: Chino Leiva.

«Espero que podamos hacer una carta organica moderna, que sea dinámica, y que no tenga el contenido burócrata que tiene hasta ahora», señaló Cortés, que consideró que la actual normativa le ha dado «demasiado mandato a un concejo que nunca se pone de acuerdo, que pone sus intereses personales por encima del beneficio del pueblo».

Por último, hizo un balance de su mandato como jefe comunal hasta el momento, donde destacó la construcción de la nueva pileta olímpica de Bariloche, la pavimentación de calles y la entrega de escrituras. «Estamos en el tercer año de mandato, pero no alcanza para una ciudad que necesita más», afirmó.