Nueva cumbre del PRO: por qué los principales dirigentes volverán a reunirse

Los principales referentes del PRO volverán a reunirse mañana para definir criterios de unidad en torno a las candidaturas. Recordemos que en las últimas semanas las internas al interior de la oposición complicaron el armado electoral de cara a las PASO de agosto.

Se espera que del cónclave participen el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta; la precandidata Patricia Bullrich; la diputada nacional María Eugenia Vidal; el presidente del PRO, Federico Angelini; los diputados y precandidatos bonaerenses Cristian Ritondo y Diego Santilli; y el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis.

Si bien se aguarda que Macri también esté presente, no está confirmado que llegue a tiempo de su viaje a Miami, aunque afirman que lo más probable es que arribe a horario.

Este lunes será la segunda parte del encuentro que mantuvieron hace 10 días en la casa de Jorge Triaca, en momentos en que lo más caliente de la interna está concentrado en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.

La postulación porteña en la sucesión de Rodríguez Larreta es un tema de desvela al PRO, ya que es el único distrito donde es gobierno y no puede darse el lujo de perder.

Si no gana la nacional un candidato del PRO y la Ciudad queda en manos del radical Martín Lousteau, el partido fundado por Macri quedaría sin territorio que gobernar, escenario en el que el ex presidente no está dispuesto a pensar.

Para ello, apuesta al apellido Macri en la lista y apoya a su primo Jorge, lo mismo que Bullrich. Por su parte Rodríguez Larreta ya decidió ir a fondo con la postulación de su ministro de Salud, Fernán Quirós.

Este domingo en Radio Rivadavia, Bullrich fue consultada sobre un candidato único en Ciudad y no descartó la posibilidad de dos postulantes, ya que subrayó: «No hay que tenerle miedo a la votación».

«Yo voy a pelear cara a cara en el cuarto oscuro con Larreta», enfatizó al poner como ejemplo que a nivel nacional habrá dos opciones.

Qué sucederá con el PRO en la Provincia de Buenos Aires

La Provincia es otro tema que está latente y a punto de explotar, ya que la multiplicidad de candidatos hace difícil una cohesión.

Esta semana está previsto que la Mesa del PRO bonaerense reciba a Rodríguez Larreta, luego de haberse reunido con Bullrich, para hablar sobre la estrategia en la provincia. El mandatario porteño impulsa a Santilli, mientras que Bullrich tiene tres postulantes y no le cierra la puerta a acompañar también a Ritondo.

Entre las preocupaciones del PRO también aparecen los números, ya que sondeos de última hora alertaron sobre una baja.

La consultora Fixer registró una caída de intención de voto de los referentes de Juntos por el Cambio de 38 puntos en marzo a 32 en abril.

Según la muestra, una de las causas es la interna feroz que atraviesa el espacio y no logra dejar atrás, a menos de dos meses del cierre de listas.

Con todos esos temas en carpeta volverán a reunirse los miembros más relevantes del partido para avanzar en acuerdos básicos y esperar que las fotos de unidad sirvan para aquietar las aguas.

Con información de Noticias Argentinas