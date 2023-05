Tras bajar su candidatura, Vidal se reunió con Rodríguez Larreta y envió un mensaje a la interna del PRO

El futuro político de la exmandataria bonaerense aún no está definido. Foto: NA.

Algunas horas después de anunciar que no formaría parte de la carrera presidencial, María Eugenia Vidal compartió un desayuno este sábado con el precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, quién registró el encuentro en una foto que luego se subió a las redes del jefe de Gobierno porteño.

«Café con tostadas para un nuevo desayuno de trabajo entre amigos. Buen sábado!», publicó en su cuenta de Twitter el dirigente de Juntos por el Cambio, junto a la sonriente imagen de ambos.

Más tarde, y luego de encabezar un encuentro con vecinos porteños, Rodríguez Larreta también se encontró con precandidato a jefe de Gobierno, Martín Lousteau, representante de la Unión Cívica Radical, con quién el precandidato presidencial procura mantener buen diálogo.

Respecto al futuro político de Vidal, si bien anunció que no competirá por la presidencia, en un intento por descomprimir la intensa interna del PRO, la exgobernadora bonaerense no brindó mayores detalles sobre si jugará o no en otro distrito como candidata.

En las últimas horas, y a partir de su declinación a la postulación presidencial, se habían incrementado los rumores que indicaban que la dirigente del PRO podría llegar a ser candidata a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lugar aún irresuelto por el partido fundado por Mauricio Macri.

Por su parte, Rodríguez Larreta, en su recorrida por los barrios porteños de este sábado, indicó que los vecinos le plantearon «cuestiones desesperantes«, en su mayoría, vinculadas a la compleja situación económica del país.

«Escuché a vecinos que no pudieron pagar el alquiler a fin de mes, vecinos que van al supermercado y no saben si van a poder llenar el changuito para darles de comer a sus hijos. Es todo durísimo», aseguró el alcalde porteño.

En un comunicado difundido esta tarde, el jefe de Gobierno manifestó que la «realidad que vivimos con un 40% de pobreza», tiene como consecuencia que la gente «revuelva la basura para comer«, lo que consideró «hay que erradicarlo de manera urgente».

Rodríguez Larreta y Lousteau, cada vez más cerca

Por su lado, Lousteau, quien aparece como el principal postulante radical en el distrito porteño, envió un mensaje de reconocimiento a la administración de Rodríguez Larreta y aseguró que junto al precandidato a presidente «estamos trabajando juntos para que la transformación que hizo la ciudad estos últimos 15 años tenga continuidad».

«Estoy convencido de que podemos aportar nuevas ideas y soluciones a problemas que no se han resuelto aún, como el orden en espacio público, piquetes, mejor acceso a la salud, vacantes en escuelas, congestión del tránsito y sumar innovación en un proyecto de largo plazo que imagine la Buenos Aires de los próximos año», finalizó el exministro de Economía durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Fuente: Noticias Argentinas