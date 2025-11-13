Odarda propuso la disolución del COER por el caso Mandagaray y Pica salió a rechazarlo

La legisladora de Magdalena Odarda (Vamos con Todos) impulsa un proyecto de ley destinado a disolver el actual Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía, que generó rechazo desde el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro.

La propuesta de Odarda tiene origen en la trágica muerte del oficial Gabriel Mandagaray, quien falleció el 15 de abril de 2021 durante una capacitación que “expuso la utilización de métodos violatorios de las garantías constitucionales en la fuerza pública”, según legisladora.

En los fundamentos del proyecto, la autora califica la muerte de Mandagaray como un “delito de homicidio agravado por la existencia de torturas”. Se trata de “el primer caso en la historia constitucional de la provincia en que un integrante de la Policía muere bajo estas circunstancias en un entrenamiento organizado por la propia fuerza”.

Odarda explicó que durante la reconstrucción del hecho, se reveló que Gabriel y sus compañeros fueron sometidos a “todas las torturas y vejámenes a los que fueron sometidos”. Pese a que Mandagaray advirtió que no sabía nadar, fue obligado a ingresar al mar con uniforme, borceguíes y armas».

Ante estos hechos, la legisladora considera “imprescindible disponer el reemplazo del grupo COER… por un nuevo grupo especial que cumpla con los fines y valores que deben regir a una fuerza de seguridad democrática”.

Críticas desde el oficialismo rionegrino

La iniciativa fue rechazada por Lucas Pica, diputado provincial por el oficialismo, quien expresó su preocupación frente al proyecto presentado por Odarda, «que busca eliminar este grupo táctico provincial».

Pica destacó la labor del COER tras conocerse el reciente operativo que permitió desbaratar una banda dedicada a las entraderas en la región del Alto Valle. Subrayó la importancia de contar con cuerpos especializados dentro de la Policía rionegrina.





“Hoy (por ayer) asistimos a la noticia que, gracias a la pericia y el compromiso del Grupo COER, de la Policía de la Provincia de Río Negro y los agentes fiscales, se logró desbaratar una banda de delincuentes que se dedicaban a entraderas en el Alto Valle. Mientras esto sucede, Magdalena Odarda y su grupo político han presentado un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Río Negro para derogar el Grupo COER, para que deje de existir», señaló Pica.

«Esto está sustentado en una ideología garantista que le ha hecho mucho daño a la Argentina. Nosotros siempre vamos a estar a favor de las víctimas y no dándole derecho a los delincuentes”, manifestó el legislador.