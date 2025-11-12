Video | Así cayó una banda que cometía violentas entraderas en el Alto Valle: hay cuatro detenidos y un prófugo

Una serie de allanamientos simultáneos en Roca y Cipolletti permitió desmantelar una organización delictiva acusada de cometer violentas entraderas y robos en distintas viviendas del Alto Valle. La operación, llevada adelante por la Policía de Río Negro, terminó con cuatro detenidos y una persona prófuga.

Los sospechosos, todos con antecedentes por delitos contra la propiedad, integraban una banda que actuaba con precisión, planificando golpes en barrios residenciales de la región. En los procedimientos se secuestraron armas, municiones, drogas, equipos de comunicación y elementos utilizados para vulnerar sistemas de seguridad.

El final de una banda: así cayó la organización que hacía entraderas en el Alto Valle. Foto Captura.

Operativo simultáneo y trabajo encubierto

Los allanamientos comenzaron a las 6:30 de la mañana, cuando grupos tácticos del COER irrumpieron en los domicilios señalados por la investigación. Las acciones fueron el resultado de meses de trabajo encubierto, cruces de datos, análisis de llamadas y registros de cámaras de seguridad.

La operación estuvo encabezada por la fiscal Verónica Villarruel y una comisión especial dependiente de su unidad, con el apoyo de fuerzas de investigación de Allen, Villa Regina, Cinco Saltos y Neuquén. Desde la Procuración destacaron la coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y la Comisión Especial de Investigaciones de la fuerza rionegrina.

Cómo operaba la banda

Según la investigación, la organización actuaba con un alto grado de planificación. Elegían viviendas en zonas residenciales y ejecutaban los robos con rapidez. En algunos casos, se hacían pasar por policías, utilizando chalecos, radios portátiles y controles de alarmas para confundir a las víctimas y burlar los sistemas de seguridad.

Usaban autos robados para concretar las fugas, que luego abandonaban en sectores alejados. La investigación determinó que podrían estar vinculados con al menos una docena de hechos violentos ocurridos entre octubre del año pasado y la actualidad, en un radio que abarca desde Neuquén hasta Roca.

Armas, drogas y elementos secuestrados

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una importante cantidad de municiones, cargadores, ropa utilizada en los asaltos, drogas sintéticas, plantas de marihuana y celulares que serán peritados. También se hallaron equipos de comunicación similares a los usados por las fuerzas policiales, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes simulaban ser agentes para ingresar a las viviendas.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal para su análisis y comparación con los hechos investigados. Cabe recordar que, en las últimas semanas, se han registrado numerosos robos violentos en el Alto Valle y no se había logrado dar con los autores de los brutales golpes.

Cuatro detenidos y un prófugo

Los cuatro hombres arrestados fueron trasladados a distintas unidades policiales y quedaron a disposición de la justicia. Mientras tanto, la búsqueda del quinto integrante continúa con operativos en distintas ciudades del Alto Valle.

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. El resultado del operativo fue destacado por el profesionalismo y la coordinación entre las distintas áreas de investigación que participaron en la causa.