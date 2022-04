Omar Gutiérrez: «Es imperioso que haya acuerdos mínimos entre los dos proyectos políticos nacionales»

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dijo que si la política no se ordena, no se ordena la economía, al hablar en las jornadas Pulso del diario Río Negro que se desarrollan en el Hotel del Casino Magic de la ciudad de Neuquén.

«La situación es circunstancial, el país tiene una oposición que era oficialismo hace dos años, tenemos que establecer reglas básicas. Nosotros en la provincia lo hicimos, un año y medio antes de irnos presentamos un plan para Neuquén 2030″, mientras mostró al conductor de las jornadas Diego Penizzotto el libro en cuya carátula dice: Plan 2030.

«La inflación no es una variable perdida, hubo países que debieron emitir en época de crisis«, dijo el mandatario para, de alguna manera, justificar la emisión tras la opinión que minutos antes había expresado el economista Carlos Melconián quien denostó a quienes enfocan en esa variable la causa de la inflación.

La presidenta del directorio de Editorial Río Negro, Laura Gamba, presenta al gobernador Omar Gutiérrez. Foto: Matías Subat.

«Las grandes coaliciones políticas tienen que establecer acuerdos básicos«, reclamó el gobernador a la vez que rescató, en su análisis, el proceso político neuquino que dijo «hay alternancia en el poder pero dentro del mismo partido».

Dirigiéndose al auditorio del salón del casino colmado de sectores empresarios dijo: «En Neuquén no es una debilidad sino una fortaleza la articulación pública y privada, tenemos un ADN desarrollista, no expropiamos ni privatizamos«.

El gobernador insistió en que se amplíe la concesión de Oldelval y dijo que en Neuquén al capital privado se lo protege.

El ministro Martín Guzmán escucha la disertación del gobernador Omar Gutiérrez en las jornadas Pulso del diario Río Negro Foto Matías Subat

«Tenemos una oportunidad geopolítica que la tenemos que aprovechar, nadie conocía a Vaca Muerta y ahora exportamos dos de cada diez barriles que producimos», dijo para hablar de la necesidad de aprovechar los altos precios de los insumos en el mundo.

En una frase dirigida a la oposición que se expresó en palabras de la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó: «En Neuquén hubo alternancia en el poder, dentro del mismo partido«.

Diego Penizzotto le preguntó a Gutiérrez cuál fue el resultado de su viaje a Estados Unidos e indicó que lo que consiguió fue confirmar su promesa que, al principio no le creían los empresarios, vinculado a los costos de producción no convencional. En ese punto acotó: «16 millones de dólares costaba un pozo de petróleo en Vaca Muerta y ahora cuesta 7,2 millones, no podían creer los empresarios de Estados Unidos, ahora nos creen«

Gutiérrez se tomó la licencia de saludar cuando ingresó al salón del Hotel del Casino Magic donde se desarrollan las jornadas del diario Río Negro e indicó que «fui uno de los que se opuso al default porque si pensábamos que con el default conseguíamos la solución para el país estaban equivocados«.

Adujo que el país tiene recursos en concreto Neuquén y Jujuy con el litio, pero indicó que es necesario «ponerle inversión arriba» porque contó que hay familias que viven en otras provincias y que no migran a Neuquén por la situación del país.