Operativo Clamor en Ferro: La Cámpora volverá a pedir que Cristina Kirchner sea candidata

La incertidumbre ronda en el Frente de Todos. Mientras se espera una definición sobre su eventual candidatura presidencial, este sábado la militancia volverá a manifestarse en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Será bajo la modalidad de plenario, como ya realizaron en dos oportunidades, la primera en Avellaneda y la segunda en Resistencia, Chaco. Este tercer encuentro se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, en el microestadio de Ferro.

«La Ciudad con Cristina» es la consigna bajo la cual se convoca al próximo sábado 22 de abril. Según expresaron los organizadores, el motivo del encuentro será -una vez más- «luchar contra la proscripción».

Este sábado #LaCiudadConCristina ❤️



Nos vemos en el Plenario de la Militancia de CABA desde las 10hs. en Ferro ✌🏼 pic.twitter.com/hRGokkeQfh — Mariano Recalde (@marianorecalde) April 18, 2023

El reclamo del núcleo duro del kirchnerismo responde a la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad.

Se trata del tercer encuentro de este tipo, luego de los realizados el 11 de marzo en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) y el que tuvo lugar el 1 de abril en Resistencia, Chaco. El 13 también hubo una manifestación a Comodoro Py, con la leyenda «Democracia o mafia judicial», donde el principal orador fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. «Vamos a romper la proscripción para que Cristina nos lleve a la victoria«, afirmó en aquella ocasión el mandatario.

«Se animaron a escribir en un papel que Cristina no podía ser nunca más candidata. Lo decimos ahora, no tenemos miedo. Si ella quiere ser candidata el pueblo la va a bancar», señaló el gobernador bonaerense. «El mismo partido judicial que la proscribió no movió un dedo para encontrar a los responsables que quisieron matarla», añadió.

En esta oportunidad, el anuncio de la convocatoria en territorio porteño fue compartido en redes sociales por dirigentes kirchneristas como el senador y presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, con el hashtag #LaCiudadConCristina. «Nos vemos en el Plenario de la Militancia de CABA desde las 10hs. en Ferro», invitó.

Cabe señalar que el jueves pasado en Tribunales, donde se pidió de manera explícita por la candidatura de Cristina Kirchner, llamó la atención la ausencia de su hijo y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

El diputado nacional se excusó para encabezar una reunión con dirigentes peronistas de la Sexta sección electoral en Monte Hermoso. No hay confirmación sobre su presencia en Ferro. Tampoco se espera la presencia de Cristina, como en todos los casos anteriores.

Tras la marcha para reclamarle a la Justicia por la «proscripción» de CFK, La Cámpora prepara dos nuevos actos: uno sería el 27 de abril, en conmemoración de las elecciones que llevaron a Néstor Kirchner a la presidencia; y otro el 25 de mayo, fecha en la que se cumplirán 20 años de la llegada al poder de la coalición gobernante.

El miércoles, mientras la militancia marchaba a Tribunales, dirigentes del sindicalismo mantuvieron un encuentro con la expresidenta en la que le pidieron que sea nuevamente candidata presidencial e incluso le ofrecieron que encabece el acto del 25 de mayo.

Más allá del «operativo clamor», los actos y movilizaciones en favor de la expresidenta también sirven para «marcarle la cancha a Alberto«, explicaron a TN fuentes cercanas a La Cámpora.