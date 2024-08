Organizaciones sociales presentan una denuncia por irregularidades durante los allanamientos en Neuquén: «Carece de fundamento»

A un mes del megaoperativo con 14 allanamientos en Neuquén, las organizaciones sociales presentarán una denuncia por «irregularidades» durante el procedimiento. «Queremos saber cuál es el fundamento para actuar como actuaron», dijo el abogado Mariano Pedrero.

Escuchá a Mariano Pedrero, abogado querellante de las organizaciones sociales de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

Este jueves, las organizaciones presentan una denuncia formal en la Fiscalía por «irregularidades de los allanamientos y presunta omisión de delitos en el marco de esos allanamientos, porque el obrar de la policía rompió con todas las formas que un acto de esta naturaleza requiere y está normado en el código procesal«, dijo el abogado querellante.

En relación a esto, Pedrero aseguró que durante el megaoperativo «hubo situaciones de violencia sin sentido. Rompieron puertas cuando la gente estaba abriendo, hicieron desnudar a mujeres para que se cambiaran, las llevaron esposadas, todo frente a las infancias».

Y remarcó que el operativo «carecía de fundamento» ya que las detenciones «no había sido ordenadas y todo este accionar fueron fue coordinado y establecido por la Fiscalía«.

La denuncia que presentan hoy las organizaciones sociales es, según aclaró Pedrero, contra «los procedimientos en sí y tendrá que investigar la propia Fiscalía quién es el responsables de que la policía actúe como actuó».

Además, el abogado querellante dijo que no se realizaron los procedimientos administrativos previos a los allanamientos. «Antes de acusar y allanar de manera violenta, correspondía que la Fiscalía pregunte a las organizaciones sociales que hicieron en concreto con los fondos, una rendición de cuentas. Pero no ocurrió. Buscan intimidar y criminalizar. No hay aún una formulación de cargos por el delito», dijo.

Sobre el estado de las familias que fueron allanadas, Pedrero explicó que tras el operativo se encuentran «mal. Un niño que ve que su madre se la llevaron esposada por la espalda, que obligan a su madre desnudarse y cambiarse en el baño con la puerta abierta para después llevarsela detenida, esta mal y sin entender nada».

Y aseguró que en ningún momento la Fiscalía se preocupó por el estado en el que se encontraban las infancias que estaban presentes.

Allanamientos a organizaciones sociales de Neuquén

El 12 de julio la Policía de Neuquén realizó 14 allanamientos a locales y viviendas vinculadas a espacios políticos de distintas organizaciones sociales ubicadas en la capital.

Según explicó, Diego Mauro, referente del FOL en RÍO NEGRO RADIO, los allanamientos se realizaron en las casas particulares de algunos referentes, en el oeste de Neuquén. Así como también en los locales que utilizan los espacios políticos para reunirse. Desde el PO, Cesar Parra, confirmó que se realizaron en el barrio 7 de mayo y Valentina Norte rural.

Desde prensa del Gobierno de Neuquén explicaron que se trata de la causa provincial y no de la causa nacional, lo que generó confusión en las organizaciones sociales. En febrero Provincia había denunciado que no se rendían los montos de dinero entregados para capacitaciones por la gestión anterior.

La causa provincial comenzó en 2023, cuando el Gobierno de Neuquén acusó de haber malversado los fondos que se le habían otorgado por convenio a el Polo Obrero, FOL, FPDS UTEP, FOL Unidad, FPDS y Territorio Evita, organizaciones que están nucleadas a través de la cooperativa Viento Sur Ltda.