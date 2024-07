Rolando Figueroa habló por primera vez tras los 14 allanamientos a organizaciones sociales en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa estuvo en Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

El gobernador Rolando Figueroa dijo hoy que cree en la «independencia de poderes» en Neuquén, tras referirse por primera vez a los 14 allanamientos que ordenó la fiscalía a las organizaciones sociales y que sacudieron la agenda política de la provincia.

Sus dichos los hizo este martes en Cutral Co, donde se desarrolla la primera jornada Vaca Muerta Net Zero para pedir a las empresas petroleras sus planes de descarbonización.

Frente a la consulta periodística sobre los 14 allanamientos concretados por la justicia el viernes hacia las organizaciones sociales, Figueroa dijo que «debe existir en la provincia de Neuquén la independencia de poderes y este tema está en el Poder Judicial».

La denuncia que motivó la actuación de la justicia, de todas formas, la inició el gobierno provincial a partir de una denuncia de la fiscalía de Estado.

Figueroa también fue consultado sobre si analiza la renuncia del ministro de Trabajo, Lucas Castelli, como plantearon ayer referentes de Libres del Sur, una de las organizaciones allanadas en el contexto de la investigación. El gobernador fue contundente al sostener «yo no opino de los dichos de otras personas. Soy muy respetuoso de cada conducción y de las distintas organizaciones. Y soy muy respetuoso de los gobiernos locales y el gobierno provincial».

Organizaciones sociales: «No es delito asistir a la gente»

Esta mañana, en Casa de Gobierno, organizaciones sociales junto a otros sindicatos brindaron una conferencia de prensa para denunciar el accionar del Gobierno en las diligencias judiciales.

Una de las referentes del FOL que fue detenida, Ana Montoya, expresó hoy: «Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, no es un delito asistir a la gente que no tiene para comer, delito es que un fiscal determine los allanamientos de la forma en que se hicieron, que el gobernador no se haga cargo del hambre que está pasando la provincia».

El viernes último y en el contexto de una investigación iniciada por la fiscalía de Estado, la fiscalía de Delitos Económicos que encabeza Pablo Vignaroli realizó 14 allanamientos y detuvo por varias horas a referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie, el brazo barrial de Libres del Sur.