Video | Megaoperativo en Neuquén: organizaciones sociales denuncian que hay 10 detenidas en los allanamientos, de qué los acusan

Este viernes, 14 allanamientos se realizaron en Neuquén capital de manera sorpresiva en las casas particulares de referentes de organizaciones sociales. El Gobierno de Neuquén confirmó que el operativo está ligado a la causa provincial sobre el manejo de fondos que brindaba el estado para capacitaciones laborales. A raíz de esto hay 10 las detenidas, una de ellas es Gladys Aballay, referente de Libres del Sur. Las organizaciones reclaman en la comisaría 1 la liberación inmediata de las detenidas, hay dos que «no se sabe donde están». ¿Cómo fueron los allanamientos? Seguí el minuto a minuto en Diario RÍO NEGRO

Según explicó, Diego Mauro, referente del FOL en RÍO NEGRO RADIO, los allanamientos se realizaron en las casas particulares de algunos referentes, en el oeste de Neuquén. Así como también en los locales que utilizan los espacios políticos para reunirse. Desde el PO, Cesar Parra, confirmó que se realizaron en los barrios 7 de mayo y Valentina Norte rural.

AM Cumbre, con un móvil en el lugar, describió que la policía desplazó un portón para poder ingresar a una vivienda, ubicada en la calle Carlos H. Rodríguez al 700, entre Fotheringham y Bouquet Roldán. Una vecina les comentó que se trataba de un local de Libres del Sur.

Desde prensa del Gobierno de Neuquén explicaron que se trata de la causa provincial y no de la causa nacional, lo que generó confusión en las organizaciones sociales. Se puede establecer una similitud entre ambas causas porque, en los dos casos, los gobiernos denuncian que las organizaciones extorsionaban a sus integrantes, obligando a ser parte de las protestas a causa de la asistencia alimentaria

Foto: Matías Subat.

Sobre esto, los fiscales a cargo de la causa son Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narvaez, quienes en dialogo con los medios explicaron que se investiga sobre «fondos de capacitaciones, cobros de cuotas a personas que recibían planes sociales y asistencia a marchas, que si no iban no recibían su bolsón de comida. Por ahora es un procedimiento para obtener información».

Los allanamientos continuaban la mañana de este viernes, aunque se estima que finalizarán al mediodía. Hay expectativa sobre que en ese momento la Fiscalía realice una conferencia de prensa para informar sobre el número final de personas demoradas, los motivos y cómo sigue la investigación.

En simultaneo las organizaciones sociales convocaron a un acampe en el centro de Neuquén, frente al ministerio de Trabajo. Allí buscaban reclamar por puestos laborales en la obra pública, el pago de planes sociales y entrega de alimentos a comedores y merenderos. Esta protesta se canceló a raíz de las detenciones de militantes que se realizaron durante los allanamientos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, dijo que fue informado ayer sobre que se realizarían, pero no tiene detalles al respecto porque debe respetar la investigación judicial. Hasta el momento ministro de Trabajo, Lucas Castelli, no se ha pronunciado al respecto.

Allanamientos a organizaciones sociales de Neuquén: hay al menos 10 detenidos

A raíz de este operativo, a primera hora del viernes, dos integrantes del FOL fueron detenidas. «No sabemos nada. Lo único que tenemos claro es que la Justicia se llevó presos a compañeras, es todo lo que sabemos», dijo el referente del FOL, Diego Mauro, en RADIO RÍO NEGRO esta mañana.

Soledad Urrutia, integrante de CTEP, confirmó que se trata de dos mujeres y que las detuvieron durante operativos en sus casas particulares. Una de ellas es Gladys Aballay referente de Libres del Sur y estaría en la comisaría 1 de Neuquén.

A las 11. 20, el numero de militantes detenidos escaló a 10 según manifestaron las organizaciones sociales. Ahora, los referentes de la CTEP, Polo Obrero, FPDS, Corriente Plurinacional, FOL, MTE, FOL Unidad, FPDS UTEP, MST Teresa Vive y FPDS, se encuentran en la comisaría 1 para exigir la «liberación inmediata».

En dialogo con Diario RÍO NEGRO, Cesar Parra, explicó que pudieron hablar con los militantes detenidos y corroboraron «que se encuentran en buen estado de salud». Sobre las detenciones dijo «no nos sorprende, esto es algo nacional, la policía debería estar en los barrios combatiendo a los narcos».

Según trascendió, los detenidos estarían liberados en las próximos minutos, «uno de los jefes del operativo van a ajustar los tiempo, porque así como fueron rápidos para allanar debería ser rápidos para liberarlas«, dijo Angelica Lagunas. Por el reclamo, se encuentra cortado el tránsito en Ministro González y Mendoza.

Escuchá a Diego Mauro, referente del FOL, en RÍO NEGRO RADIO:

Sebastián Ibalos, habló en RÍO NEGRO RADIO y explicó el detalle de los operativos. «No fue violento, pero si me sorprendió que siete personas armadas vengan a decirme que era un allanamiento. Le debe haber pasado lo mismo al resto de los compañeros».

Y confirmó que continúan sin tener detalles sobre «Romina Pacheco e Indira Bulhman. Sabes que a Indira la trasladaron pero no sabemos a donde. Hasta que no estén todos vamos a permanecer en la puerta de la comisaria». Además, remarcó que todas las detenidas son mujeres que se encargan de los merenderos de la ciudad.

¿Qué dijo el Ministerio Público Fiscal de Neuquén sobre los allanamientos?

Según la información oficial que difundió el Ministerio Público Fiscal, «el objetivo de los allanamientos es obtener documentación y evidencia vinculada con el destino de recursos, dinero y comida para comedores, asignados por el Estado provincial a las organizaciones sociales».

Estas serían Libres del Sur o Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la cooperativa Viento Sur.

También precisaron que buscan verificar si «la comida que el Estado asignó para su utilización en comedores a cargo de las organizaciones tuvo ese destino y si las organizaciones se quedaban con porcentajes de planes sociales asignados a sus beneficiarios».

14 allanamientos en Neuquén: ¿De qué se trata la causa?

En 2023, el gobierno de Neuquén acusó de haber malversado los fondos que se le habían otorgado por convenio a el Polo Obrero, FOL, FPDS UTEP, FOL Unidad, FPDS y Territorio Evita, organizaciones que están nucleadas a través de la cooperativa Viento Sur Ltda.

El ministro de Trabajo, Lucas Castelli, afirmó en ese momento que, por dicho acuerdo hecho en la gestión anterior, recibieron “1.177 millones de pesos en concepto de aporte no reintegrable destinado a generar capacitaciones y, hasta la fecha, no se tiene un conocimiento certero de qué se realizó y hay inconsistencias con las rendiciones”. Llegó a decir que en los recibos figuraba la compra de una camioneta, chorizos e indumentaria.

Las organizaciones calificaron esas expresiones de “falsas” y le reclamaron al ministro, vía carta documento, que se rectifique o que presente pruebas de los dichos.