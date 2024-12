Otorgan un plus salarial para trabajadores de los Caina en Río Negro

El gobierno provincial definió el pago de un adicional denominado “plus asistencial” que alcanza a todos los trabajadores temporarios de los Centros de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes (Caina) de Río Negro.

Se trata de un reconocimiento puntual ante la demanda del sector impulsada por los gremios, que en líneas generales no obtuvieron aumento salarial en los últimos dos meses.

El plus salarial será de carácter no remunerativo y no bonificable, a pagar desde el mes de julio de 2024, y alcanza al personal comprendido en la ley Nº 3.959, Régimen Retributivo Transitorio, que preste funciones en las residencia de adultos mayores, en los Caina, los centros de restricción de libertad, dispositivos y guardias de libertad asistida y protección integral, y otros dispositivos dependientes del ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.

Según se definió por decreto, el pago será diferencial por categorías, con un plus de 45.000 pesos para el personal de la categoría 1 a 11; 47.500 pesos de la 12 a la 14 y de la categoría 15 en adelante la suma ascenderá a 50.000 pesos.

El decreto fue publicado esta semana por el Gobierno y firmado los últimos días de noviembre, en el que se instruye al ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias para dar cumplimiento a este pago de adicional.

En los fundamentos, el ministerio remarcó que el personal realiza una tarea “indispensable” con una población vulnerable y por eso se entiende que es “necesario reconocer la labor desarrollada por los agentes que cumplen efectivas funciones asistenciales” para lo cual se crea el llamado “plus asistencial”.