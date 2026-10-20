PAMI: clínicas de Río Negro y Neuquén suspenderán por 48 horas la atención a afiliados

La medida surge la falta de respuestas al reclamo por la actualización de los valores que paga la obra social. Foto: archivo.

Clínicas y sanatorios privados de la Patagonia convocaron a una suspensión de servicios para los afiliados de PAMI durante 48 horas, el miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La medida fue anunciada por la agrupación Clínicas de la Patagonia y Salud Federal, que advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de atención y las dificultades económicas que atraviesa el sector.

La decisión se tomó después de varios meses de gestiones sin resultados. Según señalaron las entidades, «no prosperaron las instancias de diálogo mantenidas con autoridades de la Obra Social de los Jubilados y del Ministerio de Salud».

PAMI: las clínicas de la Patagonia mantienen el paro por 48 horas

Además, indicaron que sigue sin respuesta un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El objetivo, explicaron, era abordar «el precario estado de los servicios médicos que se brindan a los jubilados», en un contexto de contratos que «ponen limitaciones a la atención de sus pacientes y generan problemas operativos a los afiliado».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Andrés Sabalette, Gerente del Sanatorio Juan XXIII de Roca, explicó que mientras otras cámaras de prestadores resolvieron postergar la medida a la espera de una reunión técnica con PAMI prevista para el jueves, las clínicas de la Patagonia decidieron mantener la suspensión de servicios.

«En la Patagonia, el aumento que PAMI propuso para el conjunto de las prestaciones médicas es del orden del 4%», señaló. Según detalló, con este incremento, la suba acumulada durante 2026 llegará al 11%, frente a una inflación proyectada de entre el 30% y el 31%.

«La falta de avances y definiciones hace inviable que las clínicas, hospitales y sanatorios privados continúen prestando servicios en las condiciones actuales». Comunicado de las clínicas la Patagonia y Salud Federal.

Sabalette advirtió que la actualización tampoco alcanza para cubrir los aumentos salariales del sector. «El aumento de todo el año de PAMI no alcanza siquiera a cubrir este último tramo de aumentos salariales», sostuvo, en referencia a las paritarias de Sanidad, que establecieron una suba acumulada del 12% entre septiembre y enero. «Está una tercera parte de la inflación. Es por eso que en la Patagonia decidimos mantener las medidas», afirmó.

Además agregó que, aunque el resto del país tiene otro modelo de convenio y los incrementos tienen un impacto diferente, la actualización no es sustancialmente mayor. También destacó que la medida cuenta con el acompañamiento de Salud Federal, una cámara nacional que agrupa a entre 80 y 90 clínicas del interior del país. explicó

Los reclamos de las clínicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y la Pampa a PAMI

De acuerdo con el comunicado, los valores retributivos acumulan atrasos de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación en los últimos dos años. Las entidades señalaron que el desfasaje entre los aranceles y la evolución de los costos, sumado a las demoras en los pagos, compromete la sustentabilidad económica y financiera de las instituciones.

El sector también cuestionó el traslado de contratos hacia hospitales públicos, que, según advirtieron, ya se encuentran sobrecargados. Para las entidades, esta modalidad restringe la participación de los prestadores privados y puede agravar las dificultades del sistema sanitario.

Los reclamos incluyen un modelo de atención que contemple las necesidades de los jubilados, precios acordes con los costos, pagos regulares y un fortalecimiento de las contrataciones con el sector privado.

Además, solicitaron avanzar en una reforma tributaria para los prestadores privados de salud, a partir de iniciativas parlamentarias que, según señalaron, podrían contar con respaldo tanto del oficialismo como de la oposición.

Los reclamos de las clínicas y sanatorios privados a PAMI por los pagos atrasados y la atención a jubilados

La suspensión anunciada para octubre se suma a otras medidas adoptadas por el sector durante los últimos meses. A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada de afiliados de PAMI, una medida que afectó a casi 300.000 jubilados y pensionados.

En aquella oportunidad, se interrumpieron consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y las emergencias. En la misma semana, más de un centenar de instituciones privadas de otras provincias también suspendieron servicios durante 48 horas.

Según Salud Federal y Clínicas de la Patagonia, la nueva medida busca obtener una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones y evitar un mayor deterioro de la atención.

Las entidades destacaron que el sector privado representa aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación del país, con más de 1.600 instituciones, y el 56% de las camas disponibles, equivalentes a más de 120.000.