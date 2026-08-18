Clínicas y sanatorios de Río Negro y Neuquén suspenderán la atención a afiliados de PAMI por 24 horas: cuándo será

La medida surge la falta de respuestas al reclamo por la actualización de los valores que paga la obra social. Foto: archivo.

Clínicas y sanatorios de la Patagonia anunciaron una suspensión total de la atención a afiliados de PAMI durante 24 horas el lunes 24 de agosto, ante la falta de respuestas al reclamo por la actualización de los valores que paga la obra social.

La medida fue comunicada por un conjunto de prestadores de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, que señalaron que el deterioro de los aranceles compromete cada vez más la posibilidad de sostener las prestaciones en condiciones regulares.

Según explicaron, durante los últimos dos años y medio la inflación acumulada alcanzó el 341%, mientras que los valores reconocidos por PAMI aumentaron un 143%. De acuerdo con el cálculo realizado por las instituciones, esto representa una pérdida del valor real de los aranceles cercana al 75%.

Qué reclaman las clínicas y sanatorios de Río Negro y Neuquén

Las clínicas y sanatorios sostienen que vienen reclamando desde hace meses una actualización de las condiciones económicas del contrato con PAMI que permita cubrir los costos de atención.

El problema, indicaron, no se limita al atraso acumulado. Durante 2026, el Instituto solo comprometió un incremento que, en términos reales, representaría alrededor de un 6% y que se percibiría efectivamente en octubre.

De esta manera, los prestadores advierten que durante buena parte del año continuarán trabajando con valores correspondientes al período anterior. Además, consideran que el aumento previsto será insuficiente porque representará menos de una cuarta parte de la inflación.

“Los prestadores no somos quienes financiamos el sistema”, señalaron en el comunicado. En ese sentido, plantearon que el reclamo apunta a obtener aranceles que permitan cubrir los costos de las prestaciones.

Ya hay restricciones en la atención

Las instituciones afirmaron que desde hace aproximadamente dos meses comenzaron a aplicarse restricciones en distintos servicios, entre ellas en la atención de guardias, la recepción de derivaciones y la programación de determinadas cirugías.

También cuestionaron los cupos establecidos por el propio PAMI para algunas prestaciones ambulatorias, porque consideran que esas limitaciones profundizan las dificultades para acceder a la atención.

Según el comunicado, el impacto alcanzaría a unos 300.000 jubilados de las cuatro provincias que reciben atención a través de estos prestadores.

Las instituciones también remarcaron el peso que tienen dentro del sistema sanitario regional: aseguraron que las empresas privadas de salud representan aproximadamente el 65% de la atención de la población de la región y sostienen, en conjunto, al menos 10.000 puestos de trabajo directos.

El comunicado lleva la firma de clínicas, sanatorios e instituciones médicas de las cuatro provincias. En Río Negro adhirieron Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro.

En Neuquén suscribieron ADOS, Clínica Pasteur y Clínica Chapelco.

En Chubut firmaron Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson.

Por La Pampa adhirieron Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación Faerac.