PAMI: qué pasa con los turnos médicos durante la medida de fuerza del 13 al 16 de octubre 2026

Una semana compleja asoma para miles de adultos mayores afiliados a PAMI en los consultorios de Río Negro, Neuquén y el resto del país, a raíz de un conflicto salarial que escala en intensidad.

Apenas días después de una protesta previa por 72 horas, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) puso en marcha un paro nacional que afecta a PAMI, de cuatro jornadas consecutivas, que comenzó este martes 13 y se extenderá hasta el viernes 16 de octubre 2026.

La medida de fuerza impacta de forma directa sobre la atención programada en consultorios de médicos de cabecera y odontólogos, abriendo un escenario de incertidumbre para quienes tenían turnos agendados en esta franja de la semana.

Radiografía de un minuto: lo esencial del reclamo

Días sin atención plena : desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre 2026, inclusive.

: desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre 2026, inclusive. Especialidades en conflicto : médicos de cabecera y odontólogos de la red prestadora.

: médicos de cabecera y odontólogos de la red prestadora. Recomendación inmediata: llamar al consultorio habitual antes de acudir, dado que la adhesión varía según cada profesional.

Qué deben hacer los jubilados y pensionados afiliados a PAMI con turnos asignados

A diferencia de los servicios de guardia o internación, la adhesión a esta medida de fuerza de 96 horas es de carácter individual para cada médico y odontólogo de cartilla.

Por este motivo, desde los canales de atención al beneficiario sugieren contemplar los siguientes pasos prácticos:

Contacto previo: comunicarse por teléfono o mensajería con la secretaría del profesional asignado antes de salir de casa, con el fin de verificar si adhiere a la protesta. Reprogramación: si el médico se encuentra de paro, solicitar una fecha alternativa a partir del lunes posterior a la huelga. Urgencias médicas: acudir a las guardias de las clínicas y sanatorios de cartilla, donde la cobertura de guardia no forma parte del esquema de paro ambulatorio de cabecera.

Médicos y odontólogos de PAMI reclaman un ajuste urgente en las cápitas

El eje de la disputa gremial radica en el monto fijo que el organismo abona a los prestadores por cada paciente asignado, independientemente de que la persona asista o no a una consulta mensual.

De acuerdo con los datos difundidos por APPAMIA, los valores actuales presentan una marcada brecha frente a los costos operativos de mantenimiento edilicio, insumos y aparatología:

Prestador de PAMI Cápita mensual actual Cápita solicitada por APPAMIA Variación pretendida Médicos de cabecera $2.700 $4.500 +66,67% Odontólogos $374 $3.000 +702,14%

Desde el sindicato fundamentaron que el atraso arancelario pone en riesgo la viabilidad operativa de los consultorios privados que atienden a la obra social, advirtiendo que la calidad de las prestaciones depende de una recomposición que compense la inflación acumulada.