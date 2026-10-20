ANSES Prestación por Desempleo: quiénes pueden cobrarla y cuántos aportes necesitan

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene plenamente operativo el régimen de la Prestación por Desempleo, un auxilio económico mensual temporal destinado a empleados bajo relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que hayan cesado en su actividad por causas ajenas a su voluntad, tales como despidos sin causa justa, quiebras patronales o vencimiento de plazos contractuales.

El beneficio de ANSES, que se liquida en un esquema escalonado de entre dos y doce mensualidades, con extensiones especiales para mayores de 45 años, garantiza no solo la cobertura médica y el cómputo previsional durante el período de inactividad, sino también la compatibilidad directa con asignaciones familiares, gestionándose de manera ágil a través de la plataforma web oficial sin intermediarios.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo en ANSES y qué aportes se exigen

Para acceder al cobro mensual, el marco regulatorio establece pautas diferenciadas según la modalidad del contrato laboral que se extinguió:

Trabajadores permanentes del sector privado : deben acreditar al menos seis meses de aportes continuos o discontinuos en el sistema previsional dentro de los tres años anteriores a la fecha del despido o desvinculación laboral.

: deben acreditar al menos seis meses de aportes continuos o discontinuos en el sistema previsional dentro de los tres años anteriores a la fecha del despido o desvinculación laboral. Trabajadores eventuales o de temporada : se requiere haber desempeñado tareas por menos de 12 meses en el lapso de los últimos tres años, reuniendo más de 90 días con aportes computables en los 12 meses previos a la finalización de la relación de trabajo.

: se requiere haber desempeñado tareas por menos de 12 meses en el lapso de los últimos tres años, reuniendo más de 90 días con aportes computables en los 12 meses previos a la finalización de la relación de trabajo. Duración y cantidad de cuotas : ANSES abona la prestación en un rango que va de dos a doce cuotas mensuales, cuya extensión final se calcula en base a la densidad de aportes acumulados durante los últimos 36 meses de actividad formal.

: abona la prestación en un rango que va de dos a doce cuotas mensuales, cuya extensión final se calcula en base a la densidad de aportes acumulados durante los últimos 36 meses de actividad formal. Prórroga por edad : aquellas personas que tengan 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden a una extensión automática de hasta seis meses adicionales de cobertura económica.

: aquellas personas que tengan 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden a una extensión automática de hasta seis meses adicionales de cobertura económica. Apertura de cuenta bancaria gratuita : el organismo gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular en una entidad bancaria, entregando una tarjeta de débito sin comisiones de mantenimiento para extracciones y compras, o bien acreditando los fondos en la cuenta donde ya perciba otros haberes.

: el organismo gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular en una entidad bancaria, entregando una tarjeta de débito sin comisiones de mantenimiento para extracciones y compras, o bien acreditando los fondos en la cuenta donde ya perciba otros haberes. Compatibilidad con asignaciones sociales: el cobro del fondo resulta compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación prenatal, asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio o adopción, y la Ayuda Escolar Anual.

Documentación obligatoria y cómo hacer el trámite en la Atención Virtual de ANSES

La solicitud debe presentarse dentro del plazo legal de 90 días hábiles posteriores a la fecha de despido; en caso de hacerlo con posterioridad, cada jornada de demora se descuenta del total de cuotas asignadas: