El millonario acceso al nuevo Parque Industrial Capital en Neuquén: cuáles son los trabajos que se vienen

El secretario de Infraestructura de la comuna le habló a los empresarios ayer en la presentación del diseño y servicios del Parque Industrial Capital (foto Emiliano Ortiz)

«Con toda la información procesada, sobre fin de año podremos empezar por las calles del sector cuatro y la infraestructura de ése lugar», dijo el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, con los detalles previos al llamado licitatorio de los trabajos para el nuevo Parque Industrial Capital (PIC).

El PIC tendrá un portal principal de acceso de unos siete metros de altura. Habrá otros ingresos antes y después del portal, pero el acceso principal será una de las licitaciones que están prontas a ser concretadas, porque ordenará la diagramación interna.

El sector cuatro incluye las primeras parcelas que saldrán a licitación, cada una de unas ocho hectáreas -como parámetro- aunque según la demanda, podrán ser unidades de una o de 20 hectáreas por lote industrial.

La otra licitación será el cerramiento del perímetro del PIC que se enfrenta a la ruta del petróleo o provincial 67. Una tercera licitación en ciernes será el cierre del sector cuatro.

Solo en la calle de ingreso, la comuna invirtió en la ejecución más de 7.000 millones de pesos, dijo Nicola. Es la obra que está en marcha en los terrenos ubicados en el ejido nuevo, en el rectángulo de las 8.000 hectáreas nuevas que el municipio anexó en 2022, tras la autorización de la Legislatura y el ordenamiento que dictó la ordenanza de anexamiento.

«Es el primer contrato con el que estamos iniciando la obra» de infraestructura de servicios, afirmó Nicola. Las cuadrillas en los accesos del lugar ya están en marcha y de las licitaciones anunciadas «estamos trabajando en los proyectos, que es lo que vamos a contratar a continuación: el portal de ingreso y cerramientos», recalcó el funcionario.

A fines de agosto se contará con la demanda concreta de empresas que están dispuestas a ofertar por los terrenos del PIC. Con el registro completo, se tendrá un relevamiento de los espacios demandados y se hará el agrupamiento por actividad y el diseño del amanzanamiento, con un criterio base de las ocho hectáreas por manzana.

Los servicios saldrán unos 300 millones de dólares en total y el recupero «claramente saldrá de la venta» de los espacios que se comercializarán con agua potable, energía eléctrica, fibra óptica, pluviales, veredas e iluminación, detalló Nicola este lunes en el lanzamiento del Parque Capital.

Según adelantó en la presentación ante los empresarios y las cámaras el sector fabril en el Museo Nacional de Bellas Artes, «hay unas 1000 empresas para radicar, 800 seguro dijeron que estarán acá. Con el registro, tendremos bien la demanda».