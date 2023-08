PASO 2023: cuáles son los candidatos a presidente que tienen listas en Neuquén y Río Negro

En las próximas PASO de Río Negro, hay una oferta inédita de 29 listas habilitadas, pero 15 agrupaciones no enviaron boletas a la Justicia Electoral en Viedma, afectando la votación en 304 escuelas. En Neuquén, la jueza electoral excluyó a 12 listas presidenciales por no presentar boletas, reduciendo a 15 las opciones para los votantes. A pesar de gestiones, no cumplieron requisitos del Código Electoral. Conocé a todos los precandidatos que tienen listas en ambas provincias y cuáles quedaron afuera.

Según explicó la periodista de RÍO NEGRO, Andrea Durán, la resolución que firmó la magistrada Pandolfi de Neuquén consideró agotado el plazo para que estas listas presentaran su modelo de boleta para la aprobación formal por parte del juzgado federal de la provincia ni las 3.400 boletas testigo por mesa que establece el Código Nacional Electoral.

En Río Negro, siguiendo el informe de los periodistas Hugo Alonso y Adrián Pecollo, los organizadores del proceso se estima que el menú para los rionegrinos será acotado a 13 fórmulas presidenciales. De esta manera, la única posibilidad de que esas fuerzas registren adhesiones en las primarias se centra en el despliegue de fiscales con boletas a lo largo y ancho de la provincia en la misma jornada de comicios.

PASO 2023: estas serán las listas de los precandidatos a presidente habilitados en Neuquén

Las listas que sí estarían en condiciones de ofrecer sus precandidaturas a los votantes de Neuquén, en las categorías de presidente, son 15.

La lista de Manuela Castañeira del Movimiento al Socialismo; la de Jesús Escobar por Libres del Sur; la lista de Raúl Albarracín del Movimiento de Acción Vecinal; la lista B de Santiago Cuneo del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad; la lista de Marcelo Ramal de Política Obrera; y la encabezada por César Biondini del Frente Patriota Federal.

También las dos de Juntos por el Cambio, una con Patricia Bullrich y otra con Horacio Rodríguez Larreta; la de Juan Schiaretti por Hacemos por Nuestro País; las de Sergio Massa y Juan Grabois de Unión por la Patria; la de Javier Milei por La Libertad Avanza; las de Myriam Bregman y Gabriel Solano del FIT Unidad; y la 1A de Guillermo Moreno por Principios y Valores -Por Tierra, Techo y Trabajo.

PASO 2023: estos son precandidatos presidenciales con listas en Río Negro

El desafío electoral tiene distintos niveles para aquellos que buscan llegar a octubre y pelear en los comicios generales las tres bancas de Diputados que renovarán este año Río Negro.

El oficialismo provincial, Juntos Somos Río Negro, competirá con su boleta corta ante las coaliciones y partidos nacionales.

En principio, todas las agrupaciones deben superar en las PASO el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos para llegar a la jornada decisiva. Y entre los que consigan ese umbral, en dos alianzas habrá también competencia interna, con dos listas cada una. Juntos por el Cambio es una de esas coaliciones y el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad es la otra.

Otra particularidad se da con las boletas de Unión por la Patria, ya que las boletas encabezadas por Martín Soria y por Alejandra Mas para los tramos de Diputados y del Parlasur aparecerán añadidas a las dos fórmulas presidenciales del espacio oficialista nacional, es decir junto a Sergio Massa y a Juan Grabois.

PASO 2023: qué listas de precandidatos presidenciales se quedaron listas en Neuquén

El total de listas de orden nacional con fórmulas presidenciales que se presentaron para competir en las PASO en todo el país es de 27. En la provincia, dada la resolución de Pandolfi, los votantes podrán optar solo entre 15.

Las que fueron excluidas son: la lista A de Unión del Centro Democrático que llevaba de precandidato a presidente a Andrés Passamonti; la lista A del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad de Raúl Castells; las cuatro listas de Proyecto Joven que tenían como postulantes a Mempo Giardinelli, a Martín Ayerbe, Reina Xiomara Ibáñez, incluida una que solo llevaba precandidatos para parlamentarios del Mercosur; las tres listas del Frente Liber.ar de Nazareno Etchepare, Ramiro Vasena y Julio Bárbaro; y cuatro de las cinco listas de Principios y Valores – Por Tierra, Techo y Trabajo que eran las encabezadas por Eliodoro Martínez, Jorge Oliver, Carina Bartolini, y Paula Arias.

PASO 2023: qué precandidatos presidenciales se quedaron afuera en Río Negro

De acuerdo con un informe de la Justicia Electoral con distrito en Río Negro, seis coaliciones o partidos (que agrupan a 15 listas) no entregaron a tiempo los mazos con sus boletas en la sede del Juzgado Federal de Viedma, el 24 de julio pasado.

El resto de -entre ellos, aquellos inscriptos para la Cámara Baja y Parlasur en Río Negro- presentaron mazos con 350 boletas, para distribuir en cada una de las 1.790 mesas y, además hicieron llegar adicionales para “contingencias”, es decir, aquellas asignadas a los establecimientos para eventuales reposiciones. Algunas de esas entregas fueron parciales, con partidos que enviaron mazos para las urnas pero no adicionales y otros que sólo remitieron las correspondientes a contingencias.