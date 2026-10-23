“Patricia sabe de la fuerza de los argentinos”: el sugestivo video de Bullrich en medio de los rumores de candidatura

La senadora Patricia Bullrich publicó un video en sus redes sociales este viernes con un mensaje que despertó nuevas especulaciones sobre su futuro político: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, escribió en un posteo después de que hablara sobre una posible candidatura presidencial.

Las imágenes muestran distintos sectores del Senado de la Nación y terminan con Bullrich en su despacho, sentada frente a su escritorio y con los puños apoyados sobre la mesa. La publicación fue acompañada por la canción de reggaeton “Es un secreto” de Plan B.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre una candidatura presidencial en 2027

La exministra de Seguridad habló del tema esta semana en una entrevista con TN, en la que reconoció que está preparada para ocupar ese cargo, aunque aclaró que no está compitiendo por la candidatura.

También el jueves por la noche Bullrich publicó en su cuenta de X que “se vienen cositas”. De todas formas, la exministra de Seguridad sostuvo que Javier Milei tiene prioridad para buscar la reelección y encabezar la fórmula oficialista. “El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato”, afirmó al explicar su posición dentro del espacio libertario.

La senadora también señaló que haber trabajado para una candidatura propia no significa que haya abandonado el proyecto político del oficialismo. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, expresó durante la entrevista.

La postura de Bullrich sobre Milei y la situación económica del Gobierno

Consultada sobre la posibilidad de que se la descarte como candidata, Bullrich cuestionó la forma en que se le plantea la discusión. “Plantearlo como una negativa total es algo que me quieren forzar a decirlo y yo no quiero hacerlo”, sostuvo, y aclaró que actualmente no es candidata.

Además, se refirió a la situación económica y a las decisiones del Gobierno de Milei. Consideró que la administración nacional debe llegar “más holgado” a las próximas elecciones y planteó la necesidad de impulsar la actividad económica y alcanzar acuerdos con sectores que acompañen el rumbo oficialis