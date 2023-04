Pichetto no quiso opinar sobre las elecciones concurrentes en CABA: «El silencio es mi mejor aporte»

Miguel Ángel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal, se refirió a los candidatos a presidente para las próximas elecciones, los cruces y enfrentamientos dentro de la oposición, y eligió no hacer declaraciones sobre la decisión de Horacio Rodríguez Larreta del voto con dos urnas. «Hay que consolidar una coalición de partidos», dijo el Auditor General de la Nación.

Pichetto prefirió silencio. Ante la lluvia de críticas internas que recibió Horacio Rodriguez Larreta por el desdoblamiento de las elecciones, el excompañero en la fórmula presidencial de Macri -en 2019- aseguró que optó por callarse porque «el silencio es el mejor aporte que pueden hacer desde Encuentro Republicano Federal».

«Juntos por el Cambio necesita control y reglas, además de un diálogo interno que nos permita llegar a las PASO con un instrumento de decisión, como el último punto de la decisión, pero con una consolidación de ideas, de programa y de diálogo interno que nos muestre hacia la sociedad como una verdadera alternativa», sostuvo Pichetto en diálogo con el medio Perfil.

Además, aseguró que el modelo a «consolidar de aquí a agosto tiene que ser una coalición de partidos», un programa de «ideas unificadoras» y el esfuerzo deberá hacerse para conseguir una «síntesis» en agosto con las candidaturas.

«Todo es legítimo y nadie puede limitar las aspiraciones, lo que pasa es que esta coalición que tiene cuatro partidos, debería hacerse un aporte desde cada uno de estos partidos a la construcción del liderazgo definitivo», analizó el excandidato a vicepresidente.

Para el dirigente, estos meses tienen que ser parte de un «proceso de organización política y debate de programa más horizontal, donde si bien el PRO es el partido más importante que ejerció el gobierno en el periodo anterior, hoy tiene que encontrar coincidencias y tiene que armonizar».

Además, reflexionó sobre las elecciones en Provincia de Buenos Aires, donde los candidatos de Juntos por el Cambio son íntegros al PRO.

«Es un distrito muy importante. Alguien me contestó ‘que no se meta con el PRO’, no me meto con el PRO, me meto con lo que significa Provincia de Buenos Aires en términos de resultado final de la elección donde en el conglomerado poblacional y electoral es el más importante de la Argentina«, apuntó.

Y agregó: «esa elección es clave y hay que hacer todos los esfuerzos en términos de la unificación de la candidatura. Las reglas y el diálogo son las dos bases fundamentales para aspirar a que la sociedad tenga confianza en nosotros».

Por último, ante la repregunta sobre la decisión de Larreta por el desdoblamiento en las elecciones de CABA, volvió a afirmar que no se meterá en la polémica y dijo que «cada uno tiene derecho a opinar y yo decido no hacerlo».

«Busco una contribución desde el silencio a tratar de hacer un aporte para que podamos encontrar un camino de salida en JxC«, concluyó.