Polémica por los alimentos: la defensa de Milei, la crítica de la oposición y los rumores de renuncia de Pettovello

La polémica en torno a los alimentos retenidos en el Ministerio de Capital Humano que estaban destinados a comedores populares, continúa. Tras el despido de Pablo De La Torre, el funcionario de Capital Humano que fue denunciado penalmente por la gestión libertaria, las acusaciones contra la ministra Sandra Pettovello continuaron. El presidente argentino salió en su defensa generando más críticas por parte de la oposición mientras se instalaban los rumores de una posible renuncia de la funcionaria.

El sábado el escándalo por los alimentos subió a grandes escalas luego de que se dieran a conocer los resultados de un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional en un depósito administrado por el Ministerio de Capital Humano, ubicado en los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. Si bien el Gobierno libertario apuntó contra el funcionario Pablo de la Torre como el culpable de esta situación, la polémica sigue manteniendo en el foco a la ministra Sandra Pettovello que no puede escapar de las fuertes críticas y denuncias por el manejo de los alimentos encontrados presuntamente vencidos.

Polémica por los alimentos: la defensa de Milei a Pettovello

Este domingo, el presidente Javier Milei se hizo presente en su cuenta de la red social X para defender enérgicamente a su ministra de Capital Humano. Allí el mandatario expresó que los ataques a Pettovello «revelan el modo miserable en que opera la política».

«La política miserable. Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción», subrayó el mandatario.

Milei continuó su defensa afirmando: «Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. AMORALES, HIPÓCRITAS, CHORROS Y MENTIROSOS».

LA POLÍTICA MISERABLE

Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin… pic.twitter.com/1PNtjjbC8h — Javier Milei (@JMilei) June 2, 2024

Polémica por los alimentos: críticas de la oposición a la defensa de Milei

Luego de la defensa de Milei a su funcionaria, el dirigente social Juan Grabois cargó duramente contra el presidente por la misma vía. «No hay peor ciego que el que no quiere ver», arremetió.

«Javier Milei, la defensa de lo indefendible revela el modo inviable en que opera tu Gobierno», comenzó escribiendo y agregó: «La culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una papa, pasan a engrosar ‘las fuerzas del cielo'».

Luego el dirigente social apuntó hacia el mandatario y lo acusó de creerse «el dueño de la verdad», asegurando que eso «es peor que mentir».

«Estás totalmente desconectado de la realidad, perdido en la vanidad y el narcisismo, disfrutando de robarle una foto a cualquier ricachón que te cruzás. No sabes dialogar con argumentos, datos, ideas, alternativas. No sabes aceptar al que piensa distinto. Ese fanatismo fundamentalista te impide entender lo que está pasando», señaló Grabois en un extenso mensaje. Tras esto expresó que «el centro de tema» no está en Milei, Pettovello o movimientos sociales, sino en «la gente que no tiene para comer».

Asimismo el líder de la UTEP remarcó que en definitiva «el problema es que no lleguen los alimentos a quien los necesita en una Argentina donde 24 millones de personas son pobres y 6 millones pasan hambre porque están bajo la línea de indigencia», y criticó la discusión sobre la culpabilidad de lo que está ocurriendo para exigir soluciones: «Después discutimos de quién es la culpa, quiénes son los corruptos e insensibles. Ahora resolvamos el problema, medidas concretas para problemas concretos».

Después el dirigente aprovechó para cuestionar los dichos de Javier Milei dirigidos a la oposición cuando los tildó de «amorales, chorros, hipócritas», y escribió: «¿No son amorales los que no entregan alimentos a quién los necesita mientras se vencen en un galpón? Difícil encontrar una amoralidad mayor. ‘No compartir con los pobres es robarles y quitarles la vida’, dice el Papa Francicso. ¿No son hipócritas los que tienen el dedito levantado para señalar a cualquiera sin reconocer sus propios errores ni la corrupción que los rodea? Los que cuando se ven obligados a decir algo porque las pruebas salen a la luz y hay un fallo judicial, simplemente ensucian a los demás e inventan conspiraciones. ¿No son chorros son los funcionarios que anduvieron con la Banelco, los que pagan salmón ahumado como gastos de representación un domingo, los que pagan sobresueldos de funcionarios a través de intermediarios, los que aceptan comisiones del 5% para licitaciones con sobreprecios? ¿No son mentirosos los que no aceptan que la situación social se agravó, que falta la comida y que la comida no está llegando?».

Finalmente el dirigente social refirió a los aumentos de la AUH y la tarjeta Alimentar señalando que estos sirven para «mitigar» el problema, pero no para resolver porque según expresó estos «apenas cubren el 40% de las necesidades alimentarias básicas de apenas 2.4 millones de hogares».

«Mirá un poco más hacia adentro y dejá de proyectar en los demás. Dejá de señalar la paja en el ojo ajeno y mira la viga en el tuyo. Te va a hacer bien, nos va a hacer bien a todos. Porque el que tiene el poder, ahora, sos vos. El que tiene la mayor responsabilidad de que no falte el pan sos vos», concluyó.

NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER



Javier Milei, la defensa de lo indefendible revela el modo inviable en que opera tu gobierno: la culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una… — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 2, 2024

Polémica por los alimentos: los rumores de renuncia de la ministra Pettovello

Con Sandra Pettovello envuelta en un escándalo que no parece cesar, los rumores sobre su posible renuncia aumentaron este domingo. Sin embargo la directora general de Comunicación y Prensa del Ministerio de Capital Humano, Romina Palermo, desmintió los rumores a Noticias Argentinas y aseguró que la ministra no presentó su renuncia a la cartera.

Es necesario recordar que la ministra fue acusada de «incumplimiento de deberes de funcionario» el viernes pasado, después de una denuncia inscripta en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios.

Por su parte la vocera del Ministerio se refirió a la desvinculación del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, y sostuvo que fue «por mal desempeño como funcionario público», para luego asegurar que la ministra no estaba al tanto de lo que sucedía «si no, lo hubiera echado antes».

“La denuncia está en la Justicia y también en la Oficina de Anticorrupción”, indicó la vocera.

Polémica por los alimentos: un sistema «alternativo» para la entrega a comedores

En medio de las acusaciones la administración libertaria anunció un «sistema alternativo» para la entrega de insumos a los comedores. La medida fue anunciada por el asesor presidencial Federico Sturzenegger a través de su cuenta de X.

“A pedido del presidente y la ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo”, lanzó y planteó que el actual modelo es “ineficiente y caro”. Tras esto explicó: “El objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente. No se compran los bienes, sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes”.

“El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”, detalló.

Según indicó Sturzenegger, se utilizará toda la logística y capacidad de almacenamiento de los privados para proveer este stock: “Como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.