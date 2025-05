Monetizacion, estabilidad y la duda de los economistas

Los discursos del ministro de economía Luis Caputo, y del presidente de la Nación Javier Milei, en el marco de la Expo EFI y el Congreso Económico Argentino, dejaron en claro en diagnóstico que tiene el gobierno acerca del avance del programa económico, y los lineamientos generales del rumbo que esperan trazar para lo que resta de un 2025 signado por las elecciones de medio término.



Asimismo, el foro más importante de la economía y las finanzas a nivel nacional, dejó como matiz las dudas de los macro economistas respecto a la sustentabilidad en el mediano plazo de las medidas anunciadas, y de la consistencia del programa respecto a un elemento central del Acuerdo de Facilidades Extendidas alcanzado con el Fondo Monetario Internacional: la acumulación de reservas.



Desde hace al menos dos semanas, el discurso oficial se centra en el relativo éxito de la flexibilización del cepo cambiario sin sobresaltos en la cotización del dólar, y en el respaldo obtenido de parte del organismo multilateral y del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Las intervenciones del ministro y el mandatario en Expo EFI no hicieron más que afirmar esa percepción que existe hacia dentro del gobierno.



En esa línea, Caputo resaltó que Argentina hizo el ajuste antes de solicitar la asistencia del FMI, y que a diferencia de otras experiencias con el organismo, los fondos no se utilizarán en esta ocasión para asfaltar el camino al ordenamiento fiscal, sino para fortalecer el balance del Banco Central. Sobre esa base, se envalentonó para afirmar que “la inflación va a colapsar”, y no solo eso, aventuró que los precios van a comenzar a bajar.

“Estamos dando por concluída la etapa de la estabilización, y desde hoy damos inicio a la etapa del crecimiento económico”. Presidente Javier Milei durante su exposición en Expo EFI



A su turno, el presidente sacó pecho para anunciar que “culminó la etapa de la estabilización” y “dar por inaugurada la etapa del crecimiento”, insultando a todo aquel que critique las tensiones que generó el programa en el primer trimestre del año, y que el gobierno debió modificar a la fuerza.



Pasando en limpio, en el gobierno no solo afirman que no habrá sobresaltos cambiarios ni paso a precios de la devaluación, insisten en que el Banco Central no comprará divisas hasta que el tipo de cambio de ubique por debajo de la banda inferior de flotación ($1.000), y que las reservas se fortalecerán por tres vías: el ingreso de inversiones extranjeras directas, el acceso al mercado de deuda voluntaria cuando el riesgo país baje al terreno de los 400 puntos básicos, y el ingreso a circulación de los dólares que los argentinos mantienen guardados debajo del colchón.



Ese es precisamente el talón de Aquiles que los especialistas advierten en el mediano plazo.

El panel de macro economistas que participó de Expo EFI, estuvo conformado por Fausto Spotorno, Rodolfo Santángelo y Marina Dal Poggetto. El trazo común de las ponencias, señaló que el ordenamiento fiscal ha sido correcto y contundente, que el aspecto monetario no está del todo claro, y que la pata cambiaria del programa es el punto débil.

Complaciente. El auditorio de Expo EFI, celebró cada una de las definiciones del mandatario.

(Foto: Enrique García Medina)



El síntoma generalizado entre los economistas, es que la salida del cepo y el acuerdo con el FMI no solucionaron el problema de fondo que hizo colapsar el esquema de crowling peg en el mes de marzo: el atraso cambiario.



Frente a eso, los economistas alertan que mientras las empresas sigan “encepadas”, dificilmente se produzca un ingreso masivo de inversiones, que el riesgo país tardará en volver a niveles de 400 puntos, y que la liberación del cepo para personas físicas, lejos de “sacar” dólares del colchón, abrió una puerta que no existía para el atesoramiento en dólares, con un tipo de cambio real que luce bajo.



No obstante, el ministro habló de “re monetizar” la economía en esta nueva etapa del programa económico, y el punto es la contra cara de esos pesos que saldrán a circulación, cuando el acuerdo con el Fondo establece metas explícitas de acumulación de reservas para 2025.

Los especialistas señalan que la forma “saludable” de ofrecer “monetización” en pesos, sería comprando reservas “dentro de la banda”.



“El desembolso inicial son US$ 6.000 millones, el REPO otros US$ 2.000 millones, y tengo vencimientos por US$ 10.000 millones, para cumplir con las metas de reservas del FMI debería comprar casi US$ 15.000 millones hasta diciembre, de los cuales US$ 3.700 millones son en junio, pero explícitamente estoy diciendo que no voy a comprar dólares”, señaló la contradicción en el discurso oficial Dal Poggetto.



A su turno, Santángelo afirmó que “el mecanismo principal de inyección de pesos, no único, pero principal, tiene que ser comprar dólares, que es lo que nos va a llevar a la meta siguiente”. A eso agregó que “el Banco Central debe comprar dólares y proveer pesos. Y el mecanismo secundario complementario es que si tengo algún tema con la deuda pública, con los bancos, me dan un margencito de maniobra para manejar la tasa de interés de tal forma que el Banco Central pueda proveer de liquidez atender a la necesidad de los bancos para que haya crédito e ir manejándolo”.



En definitiva, los analistas advierten que la manera en la que espera “monetizar” el ministro Luis Caputo, es rolleando una parte menor de la deuda en pesos, y sacando los pesos restantes a la calle. Señalan en cambio, que la forma “saludable” de ofrecer la misma “monetización” en pesos, sería comprando reservas “dentro de la banda”, algo que el gobierno parece querer evitar en tren de seguir sosteniendo el atraso cambiario como ancla nominal de precios hasta la elecciones.