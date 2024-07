Policías sumariados en Río Negro: «Quieren imponer miedo»

Hugo Díaz fue el primer policía de Río Negro sancionado en el marco de los cientos de sumarios que se abrieron el año pasado por los reclamos salariales. El sargento de Bariloche fue notificado el 15 de julio con la sanción más grave: 25 días de suspensión sin goce de haberes.



El castigo de la jefatura a los intensos reclamos que se llevaron a cabo entre marzo y abril del año pasado abre la puerta para una posible exoneración. Fue un día después de la publicación de DIARIO RÍO NEGRO sobre el irregular proceso de la jefatura de policía que demoró más de 8 meses en resolver los procesos administrativos.



A la fecha hay cientos de sumarios abiertos, pero desde el lunes pasado comenzaron a informar a los agentes sobre las resoluciones. En la ciudad cordillerana hay por lo menos cuatro efectivos con sanciones graves que van desde los 19 a los 25 días. Con más de 20 la jefatura puede iniciar el proceso de exoneración de la fuerza.



En declaraciones a Río Negro, Díaz enumeró una serie de irregularidades en el proceso administrativo interno y aseguró que son sanciones «para generar miedo». El sargento reveló que en el acuerdo que se firmó en mayo de 2023 en Viedma, entre el Consejo de Bienestar y la dirigencia, se pactó «verbalmente» no iniciar sumarios. «No quedó plasmado en escrito, pero verbalmente se acordó no iniciar ninguna sumario. Quedó escrito que iban a iniciar actuaciones preliminares, pero sin sancionar», manifestó.



El agente agregó que hubo muchas irregularidades en el proceso, la más grave es que no se respetaron los tiempos que establece el estatuto interno. «Para faltas leves o graves la causa prescribe al año. Acá paso más de un año y a mi me sancionaron por faltas graves. Tampoco me notificaron si hubo pedido de prórroga. Está claro que es una medida para generar medios y que no haya nuevos reclamos», indicó Díaz.



Las actuaciones preliminares son un recurso que tiene la jefatura pareja para iniciar una investigación. Una fuente con mucho conocimiento de la estructura y el funcionamiento de la institución policial, aseguró que es una herramienta «hecha a medida» para manipular los tiempos y proceso de investigación. «No tienen ningún sustento legislativo», indicó.



Está normativa vigente desde septiembre de 1998 y establece que «La actuación administrativa debe calificarse en primera instancia como «actuaciones preliminares internas», siempre que no amerite el inicio de Sumario Administrativo o Información Sumaria.



Fue lo que, según Díaz, se acordó en el acta acuerdo que se firmó para destrabar el grave conflicto institucional que hubo en 2023. Sin embargo luego se pasó a los sumarios que en las últimas semanas comenzaron a resolverse. Díaz precisó que el sumario se inició por tres causas, en dos fue sobreseído, pero fue sancionado por no mantener conducta ética y decorosa, acorde con su condición de personal público.



El sargento agregó que la sanción tiene un fuerte impacto económico en su vida cotidiana. No solo no cobrará un salario casi completo, sino que la medida le impide realizar adicionales que en muchos casos es un recurso esencial para los efectivos.