Apagón en Neuquén: se registraron más de 10.700 usuarios afectados en la zona este de la capital

Finalizadas las tareas de reparación en el aislador de sección que entró en cortocircuito el sábado, CALF cifró las familias afectadas por el apagón en 10.730 usuarios de la zona este de Neuquén capital. Al cabo del semestre, las municipalidad establecerá la multa y se compensará en energía entre los damnificados.

Los primeros adelantos del informe técnico detallaron que a las 20:50 del sábado en la zona este de la ciudad, salieron de servicio varios alimentadores principales por una falla en el aislador del seccionador de línea en el campo de operaciones de la cooperativa CALF, en Confluencia, en inmediaciones de los puentes carreteros.

Por el cortocircuito entre las Barras B y C del centro de distribución de CALF, quedaron fuera de servicio un alimentador de 1.249 usuarios (AV7), otro que suministraba a 2.145 (AV4), el de 4.451 usuarios (AV6) y el alimentador que llega a 2.880 usuarios (AV3).

El impacto de la salida de servicio eléctrico fue un apagón que comenzó minutos antes de las 21 en los barrios Centro, Centro Este, Belgrano, Confluencia rural y urbana y que se regularizó una hora y media después de que se oscureció la zona este de la ciudad el sábado.

Cuando finalice la auditoría de los informes técnicos, por la irregularidad, el municipio le pondrá cifra a la multa y la concesionaria lo devolverá repartida en las boletas de los 10.730 usuarios afectados. Será a partir del segundo semestre, se indicó, ya que las contingencias se evalúan por semestre.