«Por favor no se peleen más», el pedido que le hacen en la calle a un dirigente oficialista

La interna en el Frente de Todos está que arde y los dirigentes no tienen descanso. En las últimas horas, el Secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando ‘Chino’ Navarro, reveló que por la calle la gente le manifiesta diferentes expresiones con respecto al Gobierno y las crudas peleas que se viven en la coalición oficialista a nivel nacional.

“Me dicen: ‘yo no los voté y no los pienso votar, pero por favor no se peleen más’”, indicó Navarro, en diálogo con radio Metro 95.1. También agregó que ese pedido no está solo relacionado a los entredichos de la coalición si no de la política en general: “Yo estoy más atento a eso que a otra cosa”.

Ante la consulta sobre la renuncia del ahora exsecretario de Comercio Roberto Feletti sobre si fue Cristina Kirchner quien le pidió que se vaya, Navarro sostuvo que no le interesa saber qué es lo que sucedió: “No me sorprende el tono de su renuncia, tiene sus diferencias y dio un paso al costado. Feletti no es de las personas que si le dicen algo de esta magnitud las acepta”, explicó.

“¿Qué hacemos con los que no llegan a fin de mes? Eso es más preocupante que si Cristina le dijo a Feletti que renunciara”, expresó el funcionario. En ese sentido, aseguró y resaltó que el país está en crecimiento en comparación con los años anteriores: “Se recuperaron 200.000 puestos de trabajo y estamos a 20.000 puestos de trabajo en la construcción del récord histórico de la Argentina”.