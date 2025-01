Preocupación en el Gobierno por el conflicto social: críticas al paro ferroviario y tensión por la marcha del sábado

En Casa Rosada criticaron el paro ferroviario de hoy y se buscó atenuar los dichos del presidente Javier Milei en Davos. El sábado 1 de febrero se realizará una marcha a Plaza de Mayo convocada por el colectivo LGBT+, que contará con el apoyo de organizaciones sindicales.

Cuando el Gobierno evaluaba que el frente doméstico estaba bajo control y que bastaba con concentrar la atención en reunir votos para las sesiones extraordinarias en el Congreso, se encontró con una inesperada escalada de conflictividad social que arrancó este martes con un paro de trenes y que continuará el sábado 1 de febrero con la denominada «marcha antifacista» a la Plaza de Mayo.

La huelga ferroviaria, trascendió en fuentes sindicales, abre una próxima serie de reclamos gremiales. La marcha del sábado surgió como respuesta al discurso del presidente Javier Milei en Davos, cuando cargó contra la denominada «agenda woke» y las políticas de género.

«Cavernícolas», «aprietes», «extorsión», fueron algunas de las palabras que usó el vocero presidencial Manuel Adorni, para referirse al paro de La Fraternidad, que empezó a las 9 y se extendió hasta las 15 horas y que tuvo un fuerte impacto en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

«A partir de una medida de fuerza extorsiva dispuesta por el sindicato La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, en el día de hoy, un millón de personas perdieron la posibilidad de viajar en condiciones normales», sintetizó Adorni.

«Ellos son la oligarquía»: Javier Milei arremetió contra Maturano tras el paro de La Fraternidad por reclamos salariales

Los ferroviarios, que pararon para exigir una recomposición salarial, sostienen que el conflicto sigue abierto. Maturano fue escrachado en las pantallas de las estaciones de trenes como el responsable de la huelga. «Este es el delincuente que dejó a miles de laburantes sin trenes. Que todo el país le conozca la cara a Omar Maturano. Ellos son la oligarquía«, fue un tuit replicado por el presidente Milei.

El sindicalista informó esta tarde que el próximo 1 de marzo tampoco habrá trenes: ese día, «cada conductor y cada ayudante de la Fraternidad y afiliados se va a tomar el día del ferroviario y no va a prestar servicio» anunció el dirigente sindical.

«¿Qué es lo que quieren que hagamos los trabajadores? Que vayamos con violencia a tomar las empresas o a cortar las vías? No queremos romper la democracia. La CGT tiene el deber de convocar a los dirigentes a nivel nacional. No vamos a permitir que arreglen las cosas como ellos quieren, nosotros ya nos cansamos de dialogar, es hora de luchar. Es mi pensamiento personal, no es que quiero llevar el movimiento obrero a la lucha; fíjense cuántos obreros están sin trabajo y cuánta gente quedó en la calle?», sostuvo Maturano.

El movimiento LGBT+ organiza una marcha respaldada por sindicatos y partidos

En Casa Rosada tienen ensayado el discurso para afrontar las protestas sindicales, pero asomó cierto desconcierto ante la respuesta del movimiento LGBT+, que reunió a una multitud el sábado pasado en Parque Lezama, y decidió convocar a la marcha, en repudio al discurso de Davos de Milei.

Adorni pareció intentar aislar al grupo convocante de la marcha, calificándolo de «izquierda radicalizada». «Dijeron que el Presidente asoció la homosexualidad con la pedofilia. Lo único que marcó fue su rechazo a que un sector de la izquierda, de la izquierda más radicalizada, utilice una causa muy genuina y de mucho amor y de mucha humanidad detrás de un negocio».

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y otras organizaciones del colectivo LGTB+ recordaron hoy que se trata de una convocatoria abierta a toda la sociedad». La invitación ya fue aceptada por la CGT, las CTA y ATE, además de distintos partidos políticos y organizaciones sociales.

El diputado nacional y dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó la presencia de las dos CTA en la marcha. «El peronismo debería pronunciarse», dijo.

«ATE lanza el sábado una jornada nacional de lucha contra el fascismo de Milei. No vamos a retroceder en nuestras conquistas. Las expresiones del presidente Mile en Davos constituyen una clara amenaza a la paz social y vulneran principios y derechos fundamentales de la democracia. En 2024 se registraron más de 255 femicidios y 168 niños se quedaron sin madre. Son números preocupantes que el Gobierno elige ocultar», escribió en la red X, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Trascendió que próximamente la CGT formalizará su apoyo a la denominada «marcha antifacista«. Este miércoles, Héctor Daer y otros dirigentes de la CGT recibirán a organismos de derechos humanos, preocupados «sobre la situación de las y los trabajadores y el funcionamiento de los Espacios de Memoria y otros organismos dependientes de la Secretaria de DDHH de la Nación«.

Corresponsalía Buenos Aires