Presentaron en la Legislatura de Río Negro un proyecto para crear un Fondo Universitario Provincial ligado a Vaca Muerta

El proyecto busca establecer reglas permanentes para garantizar el financiamiento del IUPA y de otras instituciones universitarias provinciales que pudieran crearse en el futuro. Foto: archivo.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone establecer un régimen de financiamiento para el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y crear un Fondo Universitario Provincial con recursos provenientes de los proyectos energéticos de exportación, incluidos los vinculados con Vaca Muerta.

La iniciativa fue presentada por el Sindicato de Trabajadores del IUPA (Sitraiupa), la Asociación de Docentes del IUPA (Adiupa) y el Centro de Estudiantes (Ceiupa). El proyecto busca establecer reglas permanentes para garantizar el financiamiento del IUPA y de otras instituciones universitarias provinciales que pudieran crearse en el futuro, mediante actualizaciones presupuestarias automáticas y fondos específicos para su desarrollo académico.

Proyectos energéticos en Río Negro y el fondo universitario provincial

Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Desarrollo Universitario Provincial. El artículo 11 propone integrarlo con «una proporción no inferior al cinco por ciento (5%)» de los ingresos extraordinarios no tributarios que perciba la provincia por proyectos de infraestructura energética de exportación. Los fundamentos mencionan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y las iniciativas de exportación de gas natural licuado.

Según el proyecto, los recursos de ese fondo se destinarían a infraestructura, equipamiento académico, becas, concursos docentes e investigaciones vinculadas con las necesidades estratégicas de Río Negro. También establece que al menos el 10% del fondo se utilice cada año para adquirir, renovar y reparar equipamiento académico, artístico, tecnológico y de laboratorio.

La iniciativa aclara que esos recursos serían complementarios al presupuesto habitual del IUPA. En paralelo, el artículo 3 propone que la partida anual de la institución «no podrá ser inferior, en términos reales, al crédito vigente del ejercicio inmediato anterior» actualizado por la inflación acumulada que informe el INDEC. El texto también plantea actualizaciones trimestrales automáticas y transferencias mensuales de los fondos.

En materia salarial, el artículo 6 establece que los sueldos del personal docente y no docente «se actualizarán en un porcentaje no inferior a la variación del IPC», mediante negociación paritaria. Además, propone que los gastos de funcionamiento representen al menos el 10% de la partida presupuestaria y que se destine un mínimo del 5% de los recursos para personal al desarrollo de estructuras de cátedra, concursos públicos y carrera docente.

Presupuesto del IUPA y actualización por inflación

El proyecto también crea un Programa de Ordenamiento Institucional, con una asignación adicional no inferior al 8% de la partida de personal. Según el texto, esos recursos permitirían regularizar cargos docentes y de apoyo, adecuar dedicaciones, avanzar en recategorizaciones y completar la estructura orgánico-funcional de la institución.

Los fundamentos toman como referencia el presupuesto provincial de 2026, que asignó al IUPA $13.575 millones, y el anteproyecto de la institución para 2027, que proyecta $25.600 millones. El documento sostiene que el 96% del presupuesto universitario se destina a salarios y cuestiona que la previsión para el año próximo utilice una pauta de inflación del 18%, en lugar de una actualización automática según el índice efectivo.

La propuesta incluye, además, la creación de un Fondo Provincial de Becas Universitarias con actualización por inflación y criterios socioeconómicos y territoriales, un plan plurianual de infraestructura y mecanismos de control. Entre ellos, establece la publicación trimestral de la ejecución presupuestaria, rendiciones ante el Tribunal de Cuentas e informes anuales a la Legislatura.

El proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente para convertirse en ley. De aprobarse, establecería un régimen de financiamiento para el IUPA y contemplaría también a otras instituciones universitarias provinciales que pudieran crearse en el futuro.