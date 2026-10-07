Empleo en Río Negro: IUPA lanzó TalentIA, una plataforma gratuita con más de 1.700 vacantes

El portal no es exclusivo de la comunidad universitaria, pueden registrarse personas de Río Negro y de cualquier lugar del país. Foto: archivo.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) incorporó TalentIA, una plataforma de empleo que utiliza inteligencia artificial para medir la afinidad entre los perfiles profesionales de quienes buscan trabajo y las búsquedas que publican las empresas, un sistema que la propia herramienta denomina Smart Matching.

A través de TalentIA (https://iupa.talentia.com/) se pueden consultar ofertas laborales, completar perfiles profesionales y postularse a las búsquedas de interés. Las empresas y organizaciones, por su parte, pueden publicar vacantes y acceder a perfiles profesionales.

Quiénes pueden postularse y qué puestos hay disponibles

En diálogo con RÍO NEGRO, la secretaria de Planeamiento, Producción y Gobernanza, Cra. Erika Acosta, informó que la plataforma cuenta con más de 500 búsquedas activas, que representan más de 1.700 vacantes disponibles dentro de su ecosistema.

Según explicó, hay oportunidades para estudiantes, graduados y personas con mayor experiencia, con puestos trainee, junior, semi senior y senior, empleos de jornada completa y part time, pasantías y programas de jóvenes profesionales, en modalidades presenciales, híbridas y remotas.

El portal no es exclusivo de la comunidad universitaria, aclaró Acosta, y explicó que pueden registrarse «personas de Río Negro y de cualquier lugar del país, aunque no pertenezcan a nuestra comunidad universitaria». «Entendemos que IUPA, como Universidad, también puede generar herramientas que trasciendan su propia comunidad y contribuyan al desarrollo profesional, productivo y cultural de la provincia y de la región».

La mayor parte de las ofertas se concentra en tecnología, operaciones, comercial, finanzas, marketing y administración, aunque también hay búsquedas vinculadas con diseño, producción y realización audiovisual, creación de contenidos y comunicación digital.

El reto de sumar empresas de Río Negro a la red

Si bien ya reúne cientos de ofertas, hasta el momento solo una empresa rionegrina, INVAP, forma parte del portal, por lo que la universidad deberá construir su propia red de empleadores en la región. Sobre esto, Acosta aclaró que se debe a que el desarrollo del trabajo está en una etapa incial.

«Estamos comenzando esa construcción. La incorporación de IUPA a Talentia es reciente y una de las tareas que asumimos en esta nueva etapa es desarrollar una red propia de empresas y organizaciones de Río Negro y la Patagonia”, señaló.

Al mismo tiempo, quienes ingresen por el portal impulsado por la universidad accederían desde el inicio a las oportunidades de más de 800 empresas de todo el país que ya integran el ecosistema de Talentia, incluidas búsquedas remotas.

Un impulso para las carreras artísticas y creativas

En cuanto a las carreras del IUPA, que abarcan audiovisual, artes visuales, música, arte dramático y artes del movimiento, Acosta reconoció que hoy la demanda es dispar. «En esta primera etapa, las búsquedas que actualmente existen en Talentia muestran una mayor coincidencia inmediata con algunos perfiles vinculados a Artes Audiovisuales y Diseño», indicó.

Y planteó que ese dato funciona como una guía para la gestión. «Para IUPA este dato no constituye un límite; por el contrario, es información que nos permite saber dónde tenemos que trabajar«, afirmó.

Con ese objetivo, la universidad buscaría identificar y convocar a empresas, productoras, medios de comunicación, industrias culturales y creativas, municipios, organismos públicos, instituciones educativas, espacios culturales, festivales y fundaciones que puedan requerir los perfiles que forma la casa de estudios.

«Buscamos empezar a construir desde la Universidad una política de empleabilidad para las artes, visibilizando que la formación artística también tiene múltiples campos de desarrollo profesional y laboral», sostuvo.

Carga de portfolio y visibilidad para los profesionales de forma gratuita

El uso es gratuito para quienes buscan empleo, ya que «completar su perfil y postularse no tiene costo», y también existe una modalidad sin cargo para las organizaciones, que pueden optar por funcionalidades avanzadas pagas para ampliar sus herramientas de búsqueda y selección.

Otro punto que la secretaria destacó es que las empresas no solo publican avisos, sino que además pueden analizar los perfiles, identificar candidatos afines e invitarlos directamente a postularse.

Para estudiantes y graduados esto implica que «no solamente pueden buscar oportunidades, también pueden ser encontrados por las organizaciones», según planteó, por lo que la universidad promovería que completen sus datos, habilidades, experiencias y portfolios.

En ese sentido, la plataforma permite crear un portfolio dentro del propio sitio, donde se pueden mostrar producciones audiovisuales, fotografías, diseños, obras y proyectos. Acosta subrayó que en el ámbito artístico el recorrido no siempre empieza en un empleo formal.

«En las disciplinas artísticas, la trayectoria profesional no siempre comienza con un empleo formal, y queremos que esas experiencias también puedan ponerse en valor», expresó, en referencia a los proyectos académicos, los trabajos freelance y las producciones propias.

Validación de ofertas y un nuevo rol institucional

Respecto de la confiabilidad de las ofertas, la funcionaria explicó que las empresas deben registrarse con sus datos fiscales y de contacto, y que «cada búsqueda queda asociada a una organización identificada dentro de la plataforma». Además, las búsquedas que no registran movimiento se pausan de manera automática, para evitar que permanezcan publicadas oportunidades que ya no están vigentes.

Consultada sobre la diferencia con otros sitios de empleo, Acosta indicó que Talentia vincula a tres actores, las personas que buscan oportunidades, las empresas y las instituciones educativas que forman esos perfiles, lo que le permite a la universidad tener un rol activo y conocer qué competencias se demandan.

«No es solamente una bolsa de trabajo. También será una herramienta de vinculación y de información para la planificación», resumió.

La iniciativa surgió a partir de las gestiones del rector Gerardo Blanes y del profesor Ariel Bernatene, junto a la secretaria de Planeamiento, Cra. Erika Acosta.

La plataforma ya funciona en otras universidades, como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, experiencias que el IUPA tomaría como referencia para armar una estrategia propia.

La Secretaría de Planeamiento, Producción y Gobernanza asumió la coordinación y la puesta en marcha del proyecto, y trabajaría junto a las áreas académicas e institucionales para promover el uso de la herramienta y acompañar la construcción de perfiles y portfolios. Pero, según Acosta, hay una segunda tarea pendiente, «salir a buscar y generar oportunidades para los perfiles que forma IUPA».

Para la secretaria, la información que arroje la plataforma también servirá para la planificación institucional.