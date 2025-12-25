Presupuesto 2026: cómo es el plan de Javier Milei que llega este viernes al Senado

El Senado se prepara para votar este viernes el Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei, con proyecciones económicas ambiciosas y un fuerte recorte en el margen de maniobra del Estado. El oficialismo apuesta a cerrar la discusión con una sanción que marque el rumbo fiscal del próximo año.

El proyecto económico que el Gobierno busca sellar

El texto prevé un crecimiento del 5% del PBI, un superávit del 1,5% y la asignación del 85% de los recursos a gastos sociales. Además, fija una inflación anual del 10,4% y un dólar más alto que el proyectado inicialmente hacia diciembre de 2026.

A su vez, el Gobierno cuenta con respaldo suficiente para aprobar la iniciativa en general, con el apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, bloques provinciales y cuatro senadores peronistas. La mayoría del bloque justicialista, en cambio, anticipó su rechazo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Crecimiento, superávit y gasto social, los ejes centrales del plan oficial.

El esquema fiscal también establece recursos por 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, con un superávit primario estimado en 2,7 billones. En paralelo, se mantiene el sistema de bandas cambiarias y se prohíbe al Tesoro financiarse con el Banco Central.

Jubilaciones, universidades y consumo: cómo se reparte el gasto previsto

Dentro del detalle, el proyecto asigna 65,7 billones de pesos al pago de jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales. El Ejecutivo sostiene que el peso del gasto social es consistente con el ordenamiento fiscal que impulsa desde el inicio de la gestión.

En cuanto a la actividad, se proyecta un aumento del consumo privado del 4,9% y del consumo público del 4,5%, junto con un crecimiento de las inversiones del 9,4%.

Por último, el texto prevé un incremento de las exportaciones del 10,6% y de las importaciones del 11,1%, en línea con un escenario de mayor apertura comercial.