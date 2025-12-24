El gobierno de Javier Milei celebró el resultado electoral en Honduras: «Triunfo de la libertad»

El presidente Javier Milei se expresó este miércoles por los resultados de las elecicones de Honduras y señaló que “el pueblo eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia”.

El Consejo Nacional Electoral proclamó al conservador Asfura, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como ganador de las elecciones del 30 de noviembr, y consignó que derrotó con el 40,27% de los votos a Salvador Nasralla.

Milei sostuvo que “la victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”.

“El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia. Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, expresó el mandatario.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno consideró que la victoria de Asfura “marca el fin de un ciclo de autoritarismo y decadencia y confirma la decisión del pueblo hondureño de abrazar las ideas de la libertad”.

“Hoy América Latina suma un nuevo aliado en la defensa del orden republicano y la democracia. La Argentina augura el mayor de los éxitos al nuevo gobierno y expresa su firme voluntad de profundizar la relación bilateral y la cooperación entre ambos países”, celebró Quirno.

El comunicado de Argentina y otros países aliados por las elecciones en Honduras

Argentina junto a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron este miércoles un documento conjunto para felicitar a Nasry “Tito” Asfura por su victoria en las eleccioes presidenciales de Honduras.

“Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”, expresaron los países firmantes.

Y destacaron la “responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad”.

“Igualmente, saludamos la labor realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la desplegada por la Unión Europea, presentes de manera continua durante la sensible etapa posterior a la votación. Su acompañamiento, junto al de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, brindando claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados”.

Y advirtieron que tomaron “nota” del “desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de las presiones surgidas durante el último mes, resaltando la responsabilidad de su personal en todo el territorio nacional y el liderazgo demostrado por las consejerías en el cumplimiento de su mandato”.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y manifestamos nuestro deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional”, concluyeron los países.

Noticias Argentinas.