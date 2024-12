Primer aval para la Ficha Limpia en Río Negro: la posibilidad de inhabilitación será más amplía

No hubo objeciones al proyecto de Ficha Limpia, pero las bancadas peronistas no hablaron. Foto: Pablo Leguizamón.

El primer tratamiento legislativo del proyecto gubernamental para la Ficha Limpia -que inhabilita a los condenados para ser candidatos en Río Negro- concluyó ayer con reformas que fijan criterios más severos. Así la exclusión de los cargos será perpetúa cuando se traten de delitos contra la administración pública y de violencia de género.

La semana pasada, el gobernador Alberto Weretilneck presentó una iniciativa para inhabilitar en funciones públicas y partidarias a quienes tengan condenas por “delitos dolosos”, con fallo firme o con ratificación en segunda instancia.

Ayer, en el Plenario, no existieron objeciones aunque el silencio de las bancadas peronistas (Vamos con Todos y PJ) anticiparían sus rechazos cuando se trate en el recinto parlamentario, que será en la sesión extraordinaria del próximo miércoles 18.

Además, esta convocatoria comprende la ratificación del primer acuerdo de prórroga petrolera y la disolución de la empresa minera EMIR SA, también de autorías del Ejecutivo, y figuran otros cinco expedientes en el temario. Incluye la prohibición de la utilización de los elementos plásticos de un solo uso en el ámbito Legislativo y Ejecutivo (impulsados por Roberta Scavo y Fernando Frugoni, del ARI), y la aplicación de un régimen diferenciado impositivo para el Parque Industrial de Viedma (que presentó Facundo López).

Los tres restantes son reformas judiciales, como el Código Procesal Constitucional, que elevó el STJ, y modificaciones a los similares de Procesal Administrativo y de Civil, propuestos por López y Lucas Pica.

La iniciativa de “Ficha Limpia” fue defendida por el ministro de Gobierno y Turismo, Fabian Gatti y la secretaria Legal y Técnica, Julia Mosqueira.

Las bancadas de Vamos con Todos y del PJ no hablaron en el Plenario. Así postergaron sus posturas públicas hasta la sesión del miércoles 18.

El texto gubernamental fija la prohibición de las candidaturas hasta que el condenado cumpla con la pena. Existían proyectos previos en la Legislatura, uno del PRO y otro de la UCR. Para el Plenario, que presidió Pica, el último bloque elevó una nota y solicitó la perpetuidad en ocasión que los delitos sean contra la administración pública. Luego, Juan Martín, del PRO, insistió con esa modificación.

Los apoyos del ARI fueron expuestos por Javier Acevedo, Frugoni y Scavo. El primero remarcó que varios Concejos ya implementaron Ficha Limpia en sus municipios mientras que la legisladora viedmense recordó que nunca logró su tratamiento en el cuerpo capitalino.

Del debate se derivó que las inhabilitaciones alcancen también a los nombramientos en los cargos de los tres Poderes del Estado y la perpetuidad para delitos contra la administración pública y la violencia de Género. Elba Mansilla, de Primero Río Negro, amplió para todos delitos de “integridad sexual” y donde se afecten fondos públicos.

El legislador Lucas Pica presidió el Plenario de Comisiones y participó el ministro de Gobierno, Fabian Gatti. Foto: Pablo Leguizamon

Otra modificación suya no prosperó inicialmente y se trataba que la inhabilitación no alcanzara a los cargos partidarios al entender que esa evaluación y exclusión quedara en manos de los partidos. Pica no compartió esa eliminación pero, en definitiva, el texto definitivo quedó para el tratamiento y votación del próximo miércoles.

Las bancas de Vamos con Todos y del PJ no participaron, postergando sus posiciones públicas para el recinto. En un comunicado previo, el bloque liderado por José Luis Berros adelantó “no acordar con limitar los derechos políticos, violando normativas internacionales” aunque esbozó modificaciones como que “tengan confirmación definitiva y sin posibilidad de recurso alguno, incluso ampliando los alcances más allá de los límites penales”.

Aún así, sus legisladores no hablaron ni siquiera cuando se abordó el asunto de su comunicado, que era la situación judicial del ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy. Martín, del PRO, pidió una explicación al oficialismo, a lo cual, Pica apartó ese caso de la Ficha Limpia por tratarse de un expediente laboral. López remarcó que “estas chicanas” generan más enojo en la sociedad.