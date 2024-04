Pullaro, Frigerio y Llaryora prometieron apoyar la Ley Bases y el Pacto de Mayo

El Gobierno de Javier Milei sigue negociando para lograr que se apruebe el nuevo proyecto de la Ley Bases. Ahora los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba) anticiparon hoy su apoyo y también al Pacto de Mayo ante el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Más allá de las intencionalidades políticas, nos encontramos con la realidad de un Estado devastado. Un Estado que no puede cumplir las funcionalidades más esenciales”, aseguró Francos cuando le tocó hacer uso de la palabra ante la atenta mirada de los mandatarios provinciales.

En esa línea, el funcionario nacional volvió a reiterar el discurso de austeridad que caracteriza al gobierno libertario, aunque intentó generar expectativas con un rebote económico en el segundo semestre del año.

“No esperen nada del Estado ahora, por ahora, no hay plata. Pero ya va a haber, porque estamos estabilizando la situación macroeconómica y estamos convencidos que a partir del segundo semestre del año la economía va a rebotar y vamos a conversar de otro tipo de cosas”, aseguró Francos.

En tanto, durante el acto de asunción del gobernador de Pullaro a la presidencia Pro Témpore de la Región Centro, los mandatarios coincidieron en su apoyo a la Ley Bases y el Pacto de Mayo, como parte de sus intenciones de darle las “herramientas” que necesita el Gobierno del presidente Javier Milei.

“No se puede analizar lo que está pasando en la región centro sin tomar este contexto macroeconómico y social que tanto duele. Con recesión y casi la mitad de los argentinos en la pobreza. Esta es la realidad, como dice el Presidente, no hay plata. Y yo doy fe de eso en Entre Ríos”, dijo el gobernador entrerriano cuando hizo uso de la palabra.

A su vez, el gobernador entrerriano, quien aprovechó también para expresar su apoyo a la reforma laboral y fiscal que impulsa el Gobierno, expresó: “No es solamente un esfuerzo de austeridad del Gobierno nacional, nosotros también en las provincias nos estamos manejando con las misma austeridad con la que vive la mayoría de los argentinos”.

En tanto, los mandatarios de Santa Fe y Córdoba también se mostraron proclives a brindar su respaldo a las iniciativas que propone el Gobierno, aunque no olvidaron sus reclamos para con el Ejecutivo.

“El tiempo de la región centro es la defensa de la producción. Nosotros no tenemos un pueblo que quiere vivir de un subsidio, nuestro pueblo quiere vivir de un trabajo digno y para eso tenemos que darle condiciones”, manifestó Llaryora.

En este sentido, el mandatario cordobés afirmó: “Cuando defendemos las cooperativas y las mutuales no nos entienden en capital, porque no viven en el interior donde, si no estuvieran, no tendríamos ni siquiera quienes nos entierren”.

Por su parte, cuando le llegó el turno al gobernador santafesino insistió con incluir la discusión productiva en el debate de la Argentina que se viene.

“Queremos discutir el equilibrio fiscal y la reforma política, pero en esos debates también tenemos que discutir el modelo productivo, qué argentina queremos, a dónde vamos a apuntar y cómo vamos a desarrollar a nuestro país”, consideró Pullaro.

Tras el encuentro con mandatarios provinciales de la zona centro, el ministro del Interior tiene previsto visitar en Santiago del Estero a Gerardo Zamora, aliado a kirchnerismo, pero que configura un actor clave en el Senado con tres bancas que destrabaría el complejo escenario en la Cámara alta.