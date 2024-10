Qué pasa con el veto al financiamiento universitario de Javier Milei tras la confirmación de Diputados

El presidente Javier Milei, vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado de la Nación, a través del decreto 879/2024 publicado en Boletín Oficial. En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación confirmó el veto. ¿Qué pasa después de esta decisión? te contamos los detalles.

La Libertad Avanza consiguió este miércoles blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en Diputados, al no reunir la postura por la insistencia de la norma los dos tercios de los presentes que se requerían.

Mientras en el recinto quedaba firme la postura del mandatario libertario, afuera, en las inmediaciones del Congreso, se registraban algunas protestas, así como también en ciudades del interior del país.

El oficialismo consiguió de esta manera reunir nuevamente un tercio de legisladores para sostener la decisión de Javier Milei, como ocurrió el mes pasado con la nueva movilidad jubilatoria, rechazada por los 87 «héroes» a los que luego el jefe de Estado invitó a un asado en la Quinta de Olivos.

Qué pasa con el veto al financiamiento universitario

Como establece el artículo 83 de la Constitución nacional, después del veto el proyecto regresa a la primera cámara donde comenzó su debate en el recinto. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la cámara de revisión (si se introdujo en la Cámara de Diputados, la cámara de revisión es el Senado y viceversa)..

En estos casos las votaciones son “nominales”, por sí o por no. Entonces, si en las 2 cámaras la mayoría vota si, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. En cambio, si las cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año.

Por su parte, el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado. A pesar de contar con la herramienta de la insistencia parlamentaria, el Congreso raramente insiste en el tratamiento de los proyectos vetados.

Según calculó el sitio El Parlamentario, en base a un relevamiento del Centro de Estudios Nueva Mayoría, desde el regreso de la democracia solo en 36 oportunidades el Congreso aprobó una ley que había sido vetada previamente (ver más en “El ranking de los vetos presidenciales”).

Durante su presidencia, Raúl Alfonsín vetó 49 proyectos de ley y solo uno fue ratificado por el Congreso. Por su parte, Carlos Menem -entre 1989 y 1999- vetó 195 normas, de las cuales 30 fueron finalmente aprobadas por insistencia del Parlamento. Su sucesor, Fernando De la Rúa, vetó 46 y el Congreso ratificó 5. Por último, ninguna de las leyes vetadas por Néstor Kirchner (36), Cristina Fernández de Kirchner (18) y Mauricio Macri (5 en su primer año) fueron insistidas por el Congreso.

En este caso, todo es una cuestión de números. “El porcentaje de las insistencias es siempre bajo porque se necesita de una mayoría calificada de los 2/3 de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”, explicó Mustapic.