Quién es Margarita Bavosi, la argentina declarada como venerable por el papa León XIV: el paso clave para la beatificación

La argentina Margarita Bavosi, conocida como «Luminosa», fue reconocida ayer como venerable por el papa León XIV. Así lo indicó el Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar el decreto sobre sus «virtudes heroicas». Se trata de un paso que la acerca a una futura beatificación.

Otras cinco personas también recibieron ese reconocimiento que otorga la Iglesia Católica, informó Vatican News.

Quién es la argentina que se acerca a la beatificación: la decisión del papa León XIV

Bavosi fue una laica consagrada del Movimiento de los Focolares. Nació en Buenos Aires en 1941 y murió en Italia en 1985, a los 43 años.

«Perdió a su madre a los diez años. Después de graduarse en la carrera de Historia, sintió el deseo de poner a Dios en el centro de su vida. Encontró su vocación en el Movimiento de los Focolares, donde aprendió directamente de su fundadora, la sierva de Dios Chiara Lubich, el carisma de la unidad», señaló el sitio oficial de la Santa Sede.

Reseñó que por «su carácter espontáneo y optimista», recibió el sobrenombre de «Luminosa».

Comentó que en mayo de 1966 se convirtió en responsable del Movimiento de los Focalares en Paraná, Argentina. En 1970, «Lubich le encomendó la corresponsabilidad de la Obra en España y, posteriormente, en Montevideo, Uruguay».

En junio de 1981 manifestó los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. Falleció el 7 de marzo de 1985.

Quiénes son los seis nuevos venerables que autorizó el papa León XIV

Desde el sitio oficial del Vaticano detallaron que el papa autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos «a promulgar los decretos sobre el reconocimiento de las virtudes heroicas» de seis «siervos de Dios»:

Friedrich Kaiser Depel: primer prelado territorial de Caravelí, en Perú, religioso de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y fundador de las Hermanas Misioneras de Jesús Verbo y Víctima;

Oreste Marengo: obispo salesiano que desempeñó su ministerio en la India.

Margarita Bavosi: conocida como «Luminosa», laica consagrada del Movimiento de los Focolares

Domenico Pogliani, sacerdote de la archidiócesis de Milán

Alessandro Vitetti: sacerdote de la diócesis de Rossano-Cariati