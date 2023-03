Radicales y el ARI calificaron el voto de Rolo Figueroa como vergonzoso

Radicales y aristas de Juntos por el Cambio cruzaron al diputado nacional Rolando Figueroa del MPN por haber votado a favor de la reforma previsional que impulsó el gobierno nacional.

A través de un pronunciamiento político Mario Ferrari (UCR), Oscar Garrido (UCR), Jonathan Barberis (UCR), Valeria Todero (ARI), Belén Lopez (ARI) y Christian Galván (ARI) le reprocharon al representante neuquino que se asocia con el PRO y dirigentes radicales en Neuquén pero que a nivel nacional vota con el bloque kirchnerista.

Se supone que la juventud de los dirigentes firmantes del documento evitó la contemporaneidad del protocolo político que siempre aplica el MPN especialmente cuando se trata de una postura a nivel nacional.

De todas formas apuntaron al candidato a gobernador con un tono crítico por tener entre sus colectoras a la conducción del PRO para la Legislatura provincial.

Qué dijeron de Figueroa



«Rolando Figueroa se sentó en la banca del MPN y votó con los K. Cada día dice algo distinto con tal de agradar: propone cambios, y ocupa una banca del MPN en el Congreso Nacional. Dice que cambia, le da el abrazo del oso a dirigentes del radicalismo y del PRO, y luego vota con todo el bloque kirchnerista la moratoria previsional, una medida demagógica y populista que terminará afectado a los actuales jubilados, porque la torta de recursos siempre es la misma, y ahora se tiene que repartir en más pedazos».

«Figueroa vota con el mismo kirchnerismo que, con sus políticas propias de la era de la Cortina de Hierro, se ha convertido en el principal escollo para poder desarrollar Vaca Muerta. No hay dólares, y no se pueden traer equipos ni repuestos. Hay restricciones de divisas y tienen problemas para disponer de las utilidades. No tenemos crédito internacional, y no podemos avanzar con los gasoductos ni los oleoductos necesarios».

«Lo de Figueroa es vergonzoso. Su posición es indecente porque habla de cambio, de nueva política, pero a la hora de votar lo hace junto a los representantes de la más grosera demagogia y del más humillante populismo».

«Dirigentes de su catadura moral y ética son los que destruyen a las sociedades, porque socavan la confianza de los ciudadanos en la política»