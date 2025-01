Ramón Rioseco no fue a la reunión de Rolando Figueroa porque confirmó que sigue en el Frente de Todos

Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co sostuvo que su espacio político es el Frente de Todos y por esa razón no asistió al encuentro convocado por el gobernador Rolando Figueroa, como si lo hizo todo el resto de jefes comunales. El cutralquense indicó que el FdT se reunirá en febrero para empezar a trabajar en el programa político para octubre de este 2025.

La ausencia del intendente Ramón Rioseco en el encuentro que había convocado el gobernador Rolando Figueroa el viernes pasado en San Martín de los Andes, fue notoria porque fue el único que no fue de la partida. En el caso del neuquino, Mariano Gaido, estuvo representado por su jefa de Gabinete María Pasqualini.

«No es extraño porque soy de otro espacio político», respondió hoy en una entrevista realizada esta mañana en radio radio Universidad Calf. Rioseco señaló que no comparte el mismo espacio que el gobernador Figueroa, pero que lo respeta: «soy del Frente de Todos y siempre lo he sido. Lo hablamos con el gobernador, él lo sabe. Tenemos respeto mutuo de las decisiones partidarias y políticas que tome cada uno».

En este sentido, indicó que el FdT se reunirá para empezar a diseñar los programas y estrategias de cara a las elecciones de este año, aunque es probable que sea en febrero. Señaló que todavía hay tiempo porque si no hay PASO, es probable que en octubre se lleven a cabo los comicios que designarán a diputados y senadores.

Sobre la labor partidaria de Figueroa, Rioseco consideró que hizo un frente amplio que resultó exitoso porque lo llevó a ganar la gobernación de Neuquén. Entiende que deberá: «repetir la fórmula, no tiene por qué cambiarla».

Se considera también defensor de Neuquén -aunque optó por no decir Neuquinidad- y por esa razón le preocupa el valor del dólar y la falta de obra pública en todo el país. Rioseco mencionó que desde el espacio al que pertenece, se sostiene la idea de un proyecto nacional y le preocupa cómo a nivel mundial se observa un crecimiento de la política que no comparte.

«Creemos en un proyecto más nacional y que defienda a la industrial, a las Pyme, al desarrollo nacional y de la infraestructura», aclaró. Para que en el país se pueda aplicar este tipo de modelo -que no es al que apunta el presidente Javier Milei, según aclaró- debe existir un desarrollo comunicacional adecuado en sistemas viales, ferroviario y aéreo.

Por otra parte, indicó que este 2025 será un año particular porque se volverá a poner en discusión qué modelo de país defiende cada uno de los espacios. En ese contexto, se definirán los representantes que tiene Neuquén. «Siempre estuvo en el Frente de Todos y voy a acompañar a Cristina (Fernández de Kirchner)», apuntó.

Finalmente, sostuvo que no le extraña que pueda tejerse una alianza entre el espacio que representa el gobernador Figueroa y el MPN. «Son como primos, y siempre han sido así. Hay gente del PJ que se corrió a Neuquinizate o al partido del gobernador y de eso no tenemos que opinar. En particular, no soy del PJ y de nuestro partido ninguno se fue», subrayó.