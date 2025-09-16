Reactivación de la PIAP: corren la fecha límite para convocar a posibles compradores de agua pesada

La convocatoria que el gobierno de Neuquén lanzó para atraer potenciales compradores del agua pesada de la PIAP fue prolongada unas semanas más, para otorgarles mayor plazo de respuesta a las firmas interesadas, en su mayoría de carácter internacional.

La decisión fue tomada por el directorio de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que tiene a su cargo el mantenimiento y la operación de la planta ubicada a la vera de la Ruta 237, en Arroyito.

Originalmente, el plazo límite se había fijado para el 15 de septiembre, pero por las consultas recibidas sobre el alcance de la propuesta y sus condiciones comerciales, se decidió prorrogarlo hasta fin de mes.

De esta manera, se extendió el periodo de respuesta hasta el 30 de septiembre. El objetivo, explicaron desde el Ejecutivo, es «garantizar la igualdad de oportunidades» y «la mayor claridad posible para todos los interesados».

El complejo proceso de la PIAP y su reactivación

El complejo salió de producción en 2017 y desde entonces solo se le realizaron tareas de conservación, varias veces puestas en crisis por la falta de financiamiento, como sucedió hace unas semanas.

La disponibilidad de recursos, en paralelo, generó cierta tensión ente ENSI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que es la propietaria del lugar y según Neuquén, adeuda varios miles de millones de pesos en concepto de mantenimiento.

Fue en ese contexto que, a mediados del mes pasado, la empresa neuquina lanzó una convocatoria para posibles compradores de agua pesada, a través del envío de cartas de interés no vinculantes para una operación formal.

Algunas de las firmas invitadas a participar fueron Linde, Merck KGaA y KeyDH, cuya participación en el proceso fue calificada como de «especial importancia» por el Gobierno neuquino.

Cuando se lanzó la propuesta, el ministro de Planificación Rubén Etcheverry aseguró que se trataba de un primer paso para conseguir, más adelante, «contratos vinculantes y órdenes de compra» efectivas, claves en la búsqueda de financiamiento.

El agua pesada, el líquido para cuya producción fue planeada la planta, es más densa que el agua común y se encuentra enriquecida con deuterio. Su principal mercado es el nuclear, donde se utiliza como moderador y refrigerante de los reactores que apelan al uranio natural como combustibles. También tiene aplicaciones relevantes en la industria química.