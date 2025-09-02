Protesta de los trabajadores de la PIAP en el centro de Neuquén este martes: expectativas por una reunión con Gobierno

En reclamo de la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) se realizará este martes una protesta en el centro de Neuquén capital. Trabajadores de la planta ubicada en Arroyito harán una panfleteada en el monumento a San Martín. Jonathan Valenzuela, secretario general ATE Senillosa, señaló que a mitad mañana están convocados a una reunión con funcionarios del Gobierno provincial.

Escuchá a Jonathan Valenzuela, de la PIAP, en RN Radio

«Incertidumbre plena» señalan trabajadores de la PIAP

Valenzuela dijo en comunicación con Panorama Informativo que 124 trabajadores que cumplen su función en la PIAP están con «una incertidumbre plena de su continuidad laboral» con «contratos extendidos hasta fin de octubre».

Señaló que a las 9 comenzarán una panfleteada en Avenida Argentina y Roca. Aclaró que será sin interrupción al tránsito.

Sumó que hoy a las 11 tendrán una reunión con el ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry,

Señaló que el contexto es favorable para que haya una reactivación de la PIAP ya que hay «demanda con empresas compradoras del agua pesada». Por otro lado, al ser consultado sobre una posible privatización dijo que no ve futuro de la planta «por fuera del Estado».

Acuerdo entre Nación y Neuquén para la PIAP de Neuquén

El ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry, confirmó la semana pasada en diálogo con Diario RÍO NEGRO que hubo acuerdo entre la provincia y la Nación para firmar un acuerdo en los próximos quince días a fin de renovar el contrato de mantenimiento y avanzar en la búsqueda de financiamiento.

«Acordamos que firmaremos un acuerdo para garantizar la conservación de la planta y conseguir contratos en firme para lograr el financiamiento”, señaló a este medio.

Como publicó este medio la situación de la PIAP se complicó por la deuda superior a los 4.000 millones de pesos que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dueña del complejo, mantiene con la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), operadora de la planta.