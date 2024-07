Aunque no se conocen resultados hasta el momento, está vigente el acuerdo firmado entre el Consejo Federal de Inversiones y la Agencia Nacional de Agua de Israel (Mekorot Israel National Water Co. Ltd.), avalado en su momento por la exgobernadora Arabela Carreras, que tiene como objetivo «la formulación de un Plan Maestro para el sector Hídrico de la Provincia de Río Negro».

Ese contrato entró en vigencia el 15 de abril de 2023, tiene una duración de 18 meses y un costo de un millón de dólares a cargo del CFI. Su vigencia se podría extender otros 6 meses debido a la invasión israelí a la Franja de Gaza tras los ataques del grupo Hamas en octubre del año pasado.

Los detalles del acuerdo salieron a la luz en los últimos días luego que el Departamento Provincial de Aguas respondiera un pedido de informes presentado por la legisladora Ayelén Spósito, Vamos con Todos, con el acompañamiento de sus pares de bancada José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, además de Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez, de Primero Río Negro.

Ese reclamo incluía detalles del acuerdo, compromisos asumidos por la provincia, recursos financieros involucrados y «toda la documentación respaldatoria de la información requerida».

La respuesta incluyó el contrato que establece «el servicio de consultoría» comprende un análisis de la situación actual del agua, proyecciones de demanda y una evaluación y demanda para «una Autoridad de Regulación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento».

Además, prevé el análisis de «la desalinización de agua para el abastecimiento» a localidades de la Región Sur y la costa Atlántica.

También establece la planificación para el »reuso de los efluentes generados en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales», una «evaluación integral para la modernización del canal Pomona San Antonio» y el «cálculo del valor económico del agua».

Mekorot informó en su momento que el equipo de trabajo estaría integrado por Diego Berger, como director, y los colaboradores Liron Abramovich, Roi Shapira y Shai Ezra y se establecieron siete etapas de trabajo.

Ninguna de las partes podrá divulgar en ningún momento y por tiempo indefinido la información obtenida de la otra parte». Punto 10 del contrato firmado entre el CFI y Mekorot.

De acuerdo al plan original este sería el décimoquinto mes de vigencia, estaría en la etapa seis y el CFI debería aprobar el tercer informe parcial y abonar el 25% del costo para acumular el 85% del total.

En abril de este año el gobernador de Neuquén, RolandoFigueroa, firmó un acuerdo similar y lo mismo ocurrió con la región chilena de Bio Bío.

En el vecino país la Agrupación Chilena de Abogados por Palestina pidió que se investigue el acuerdo por posibles irregularidades.

La empresa Mekorot no tiene los mejores antecedentes ya que fue denunciada ante organismos internacionales por no permitir el acceso al agua a los residentes de Palestina y está en una lista negra de empresas elaborada por Naciones Unidas.

El contrato 18 meses es el plazo original del contrato firmado en abril de 2023 en el Consejo Federal de Inversiones.

1 millón de dólares es el costo del acuerdo y el pago está a cargo del CFI.

6 meses sería la prórroga prevista por la demora en algunos trabajos debido a la situación que vive Israel. No tendría costo adicional.