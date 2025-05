Azul, la joven patagónica que llegó a Buenos Aires para cumplir su sueño y fue convocada para asistir en dirección en El Eternauta

«Azul, ¿estarás disponible desde fines de septiembre a diciembre para un proyecto?», le preguntaron del otro lado del teléfono, sin muchas más especificaciones. La joven oriunda de Lago Puelo dijo que sí. «Genial -le respondieron- es para un proyecto de El Eternauta«.

Con solo 27 años, Azul Canosa trabajó como asistente de dirección en la serie argentina protagonizada por Ricardo Darín y ambientada en una Buenos Aires devastada por una invasión alienígena. Según difundió la plataforma Netflix, alcanzó el primer lugar en la lista de las producciones de habla no inglesa más vistas. Su impacto no se limitó a la región sudamericana. La ficción ingresó en el «Top 10» semanal de series en 87 países.

Azul tiene 27 años y es egresada de la Universidad Nacional de Río Negro. Foto: gentileza

Azules es egresada de la carrera Diseño Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro que se dicta en El Bolsón. «Hice el secundario en una escuela de Lago Puelo con orientación en Audiovisual. Me empezó a llamar la atención y supe que quería seguir con eso», contó a diario RÍO NEGRO desde Buenos Aires, y agregó: «Siempre me gustó el área de dirección y en el secundario siempre ocupé ese rol sin saber que realmente existía. Lo descubrí en la universidad: me encantaba eso de organizar los tiempos, coordinar las actividades, preparar a los actores y el plan de rodaje. Fui asistente en todos los cortos de la universidad«.

La decisión de probar suerte en Buenos Aires

Al término de la pandemia por Covid-19, Azul asumió el desafío de probar suerte en Buenos Aires. «Poco a poco se empezaban a levantar las restricciones y pensé que era la oportunidad ideal para irme, imaginando que se empezarían a grabar producciones», comentó.

Pero no conocía a nadie en Capita Federal donde consiguió trabajo en una panadería. En ese momento, recordó, si se cruzaba un rodaje en la calle, pedía los mails de los contactos. También concurría a obras de teatro y sacaba fotos. Poco a poco, iba conociendo gente hasta que dio con un joven que trabajaba en una película y le preguntó si quería sacar fotos del back stage. Sin dudarlo, le dijo que sí y ese sábado se pidió el día en la panadería.

El rodaje de El Eternauta. Foto: gentileza

«Ese día no solo saqué fotos sino que conocí mucha gente y saqué varios contactos. Me agregaron a grupos y otra gente fue escribiéndole por Instagram. A todos les decía que estaba disponible», señaló.

En una publicidad de jugos Tang, conoció a otro muchacho que integraba un equipo de dirección. «Hasta ese momento, me llamaban para la producción. Pero le dije que me interesaba el equipo de dirección, que estaba re predispuesta a aprender y me dijo que me tenía en cuenta. Pasó el tiempo y si uno no insiste, capaz se olvidan. Meses después, volví a mandarle un mensaje y así llegó El Eternauta», subrayó. En ese momento, Azul estaba terminando una serie de Ayrton Senna en Balcarce, provincia de Buenos Aires, que también se difundió en Netflix. Fue su primer trabajo como asistente de dirección.

El rodaje de El Eternauta. Foto: gentileza

«No bien terminé esa serie, me llamaron de El Eternauta. Cuando dije que sí, el chico que me llamó me dijo que me anotaba. Ya había leido la historieta de chica y me había llamado la atención. Sabía que era un proyecto grande por la cantidad de gente que trabajaba y el equipo, pero nunca imaginé el impacto. Que iba a llegar a tantos países«, confió.

¿Qué fue lo que más la impactó del rodaje? No dudó: «Una especie de pantallas dinámicas como las que usaron para Mandalorian. Es como si fuera un videojuego: ves una ciudad como Buenos Aires nevada proque vas eligiendo qué querés que haya. Es como una pantalla gigante de cine y elegís qué fondo querés. Escuchaba a Bruno (Stagnaro) decir: ‘Acá poneme una moto inclinada con nieve encima’«, contó y acotó que «durante la pandemia, habían tomado fotos de toda la ciudad vacía y eso ayudó un montón. Tenías todos los ángulos asegurados: el proyecto estaba asegurado«.

Azul tuvo que trabajar con los extras. Foto: gentileza

Entre otras tareas, Azul se encargó de preparar a los «extras»: «Los tenés que hacer pasar por vestuario, evaluar qué roles cumplen. En este caso, había militares, médicos, gente lastimada. Y después se trabaja en el set: ver qué planos hay y quiénes se van a ver».

Su trabajo en El Eternauta ocurrió entre fines de septiembre y diciembre del 2023. «Fueron tres meses a full y todavía no caigo. Fue un sueño estar en esa serie. Un gran orgullo. Y siento que es importante para la época que estamos atravesando», reconoció.

El equipo en medio del rodaje. Foto: gentileza

Luego de su paso por El Eternauta, Azul participó en «Transmitzvah», una película de Daniel Burman y, «Atrapados», la miniserie que se filmó en Bariloche basada en la novela escrita por Harlan Coben. «Son todos proyectos muy lindos. Lo cierto es que cuando arriesgué a venirme a Buenos Aires, estaban mentalizada en esto y no me equivoqué porque me encanta. Pensé que era algo muy lejano y fue posible«, concluyó.